La actriz y cantante argentina Flor Vigna es una de las figuras más populares del espectáculo en su país y ahora busca conquistar al público mexicano al ser parte de La Casa de los Famosos México 2026.

Su vida personal, en especial si tiene hijos, ha despertado gran interés en el público. En una entrevista habló sobre el tema de la maternidad y aclaró las dudas sobre si tiene hijos o planea tenerlos en el futuro. Descubre qué dijo.

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia Vigna nació en Buenos Aires, Argentina, en 1994 y se formó como actriz y bailarina. Alcanzó la fama en programas como Combate, en 2014, y Showmatch, en 2016, donde se destacó por su carisma y talento.

Luego incursionó en la música, lanzando sencillos como Uy! y Guión. Además, ha trabajado en teatro y televisión, convirtiéndose en una artista versátil y querida por el público. En abril de 2026, Flor Vigna derrotó a Alana Flores en Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

En redes sociales como Instagram, Flor Vigna tiene más de 5.6 seguidores y, con su participación en La Casa de los Famosos México 2026, se espera que el número aumente.

¿Flor Vigna tiene hijos? Te contamos

Actualmente la actriz y bailarina argentina no tiene hijos.

En una entrevista con el programa de radio argentino La once diez, en 2022, Flor Vigna explicó que, aunque le habría gustado formar una familia con Luciano Castro, su novio de ése entonces, ambos habían decidido esperar. La actriz señaló entonces que estaba enfocada en su carrera artística y en proyectos musicales, pero que no descartaba la maternidad en el futuro.

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