Muere papá de una habitante de La Casa de los Famosos México, ¿continúa en el reality?

Muere papá de un habitante de La Casa de los Famosos

El futuro de La Casa de los Famosos México 2026 atraviesa un momento delicado pues se dio a conocer que murió el padre de la actriz Gema Garoa, una de las supuestas participantes sorpresa de la actual temporada.

La noticia generó conmoción tanto dentro como fuera del reality, pues la producción y los seguidores se preguntan si la actriz continuará en la competencia o decidirá abandonar para acompañar a su familia en este difícil proceso. Esto sabemos.

Muere papá de un habitante de La Casa de los Famosos México, ¿continúa en el reality?

Ayer, en X, antes Twitter, fue reportada la muerte del padre de una habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

El anuncio lo hizo la cuenta de espectáculos La Comadrita, quien aseguró que el papá de una participante identificada como “GG” falleció mientras ella estaba en aislamiento previo al inicio del programa. Posteriormente se señaló que se trataba de la actriz Gema Garoa, originaria de Tamaulipas y formada en el CEA de Televisa.

Ya me dieron el nombre, falleció el padre de GG.



No era oficial aún su participación dentro de La Casa de los Famosos. Sería la revelada de mañana. Pero que triste estar en aislamiento a punto de iniciar un proyecto y que te lleguen este tipo de noticias #LCDLFMx https://t.co/zWO07opEOc — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2026

Sin embargo, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha confirmado oficialmente la participación de Gema Garoa ni el fallecimiento de su padre.

La actriz de Pasión y poder, Sin rastro de ti, Mi adorable maldición y Eternamente amándonos esta mañana emitió un mensaje a través de su canal oficial en Instagram, donde confirmó el fallecimiento de su padre.

“Oigan sí es verdad la noticia, ayer me enteré. Muchas gracias por sus mensajes, ya no puedo contestarles, pero gracias de corazón, gracias”, expresó Gema Garoa.

Gema vía Instagram pic.twitter.com/QPgXgycN2F — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2026

Hasta el momento no hay certeza de que la intérprete continúe en el reality, pues la decisión dependerá tanto de la producción como de la propia actriz. La audiencia permanece atenta a un comunicado oficial que defina si Gema se suma o no a la competencia.

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