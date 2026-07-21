La Casa de los Famosos México 2026: Lista completa de habitantes confirmados del reality show

Todos los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 26 de julio a las 20:30 horas se estrena La Casa de los Famosos México 2026 y ya se han revelado quiénes son los habitantes confirmados de la actual temporada del reality show que año con año logra conquistar al público.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia

Reconocido actor y presentador mexicano de televisión con una vasta trayectoria. Saltó a la fama internacional como galán de telenovelas clásicas como Quinceañera y Amor real, además de ser recordado como uno de los conductores emblemáticos del programa matutino Hoy.

Karina Torres

Influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó enorme popularidad en redes sociales por su carisma, sentido del humor y estrecha amistad con Wendy Guevara. Destaca por sus virales transmisiones en vivo y sus participaciones en diversos proyectos digitales y mediáticos.

Ximena Herrera

Actriz boliviana radicada en México, conocida por sus roles protagónicos en importantes producciones televisivas y series de habla hispana como El Señor de los Cielos, Hasta el fin del mundo y Buscando a Frida.

Aldo Rendón

Estilista de moda y consultor de imagen mexicano, famoso por trabajar con grandes figuras del espectáculo internacional. En redes sociales es ampliamente seguido por sus directos y mordaces análisis.

Moisés Peñaloza

Actor y modelo. Ha ganado visibilidad en la televisión por sus participaciones en telenovelas de Televisa, su exitoso paso por el concurso de belleza Míster Supranacional. Ex novio de Elaine Haro.

Cynthia Klitbo

Primera actriz mexicana con una prolífica carrera en teatro, cine y televisión. Es ampliamente aclamada por sus memorables interpretaciones como villana en telenovelas icónicas de la televisión hispana como Cadenas de amargura, El privilegio de amar y Teresa.

Yahir

Cantante y actor mexicano que saltó a la fama tras consolidarse como uno de los participantes más destacados de la primera generación de La Academia. Ha construido una sólida carrera musical dentro del pop romántico y ha protagonizado diversas obras teatrales.

Flor Vigna

Bailarina, actriz, presentadora y cantante argentina que alcanzó notoriedad tras coronarse campeona en múltiples ocasiones en realities de competencia como Combate y Bailando por un Sueño. Se hizo famosa en México tras volverse rival de Alana Flores en Supernova.

Masad Al-Tamimi

Creador de contenido e influencer originario de Arabia Saudita que cobró gran notoriedad en América Latina gracias a sus transmisiones en TikTok y a la mediática relación amorosa que sostuvo con la influencer mexicana Melissa Navarro.

Arantza Ruiz

Actriz mexicana de televisión y teatro, hija del célebre actor Alejandro Ruiz. Se ha posicionado como una de las promesas juveniles de la actuación tras sus destacados papeles en series y telenovelas como Vencer el pasado o La Rosa de Guadalupe.

Fede Vigevani

Youtuber y creador de contenido uruguayo radicado en México, considerado uno de los influencers de habla hispana con mayor alcance global en la actualidad, famoso por sus videos de retos, casas del terror y contenido orientado al público infantil y juvenil.

Brianda Deyanara

Creadora de contenido, modelo e influencer mexicana con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde destaca principalmente por sus videos de baile, belleza, moda y estilo de vida.

Memo Schutz

Reconocido periodista, narrador y comentarista deportivo mexicano con una amplia trayectoria en medios como Televisa y TUDN. Es famoso por su dinamismo y frases características en la cobertura de grandes eventos mundiales como Juegos Olímpicos, la NFL y Copas del Mundo.

Yanet García

Conductora, modelo y empresaria mexicana, conocida popularmente como “la chica del clima más linda del mundo” tras volverse un fenómeno viral. Tras su paso por la televisión tradicional, consolidó una masiva presencia en redes sociales enfocado en el estilo de vida fitness y la creación de contenido exclusivo.

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