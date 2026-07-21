Yanet García es la decimoquinta habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Una doble revelación marcó al decimocuarto y decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026, durante una transmisión en vivo que se llevó a la par que una conferencia de prensa este martes 21 de julio en TelevisaUnivisión.

En ese sentido, se reveló la participación de Yanet García como la quinceava participante del programa más esperado por los fans de los reality shows. Tendremos la oportunidad de conocer a la conductora como nunca antes.

En esta ocasión, hubo un poco más de dudas por parte del público sobre quién sería la habitante confirmada según las pistas que revelaron, las cuales incluían material de grabación, el Cerro de la Silla y un corazón negro.

Sin embargo, todavía había una gran cantidad de público que comentaba sobre que se trataba de Yanet García. La regiomontana es bastante conocida, pues comenzó en los medios de comunicación hace 14 años siendo al chica del clima.

Por este motivo, podíamos ver el clima cambiar en el video. También se veían unas pesas, en referencia a como la famosa también es una fitness coach certificada. La noticia generó emoción entre sus fans.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la lista de habitantes confirmados para la cuarta temporada de la casa más famosa de México:

Ernesto Laguardia, actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México. Karina Torres, creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato. Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana. Aldo Rendón, estilista de las estrellas, mexicano. Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas. Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana. Yahir, cantante y ex participante de La Academia. Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026. Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe. Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana. Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube. Brianda Deyanara, influencer y conductora mexicana. Memo Schutz, conductor y periodista deportivo.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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