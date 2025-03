Yanet García aparece sin maquillaje para desmentir críticas de su aspecto: ‘Sin filtros’

Yanet García se encuentra en medio de la polémica desde que realizó una serie de declaraciones en una alfombra roja sobre su ex pareja, quien es el actual esposo de Martha Higareda. Los comentarios provocaron que el público la criticara duramente.

En ese sentido, muchos aseguraban que el aspecto de Yanet García era tan malo que incluso parecía estar “devastada” tras la boda de su ex pareja. Ahora, la actriz de ‘Qué huevos Sofía’ ha salido a aclarar la situación.

En el video, la joven dijo que no quería saber más de su ex y su nueva pareja. Sin embargo, el rostro de la mujer provocó revuelo y por ello fue blanco de críticas, donde la comparaban con Gomita y se burlaban de ella.

Yanet García se muestra sin maquillaje

A través de un video en TikTok, la mujer aseguro que el video que se hizo viral estaba modificado y señaló que no le parecía que su apariencia fuera afectada por una imagen que no era real.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros. Quiero que lo vean, no soy perfecta, pero no estoy así como me pusieron. Esta soy yo sin maquillaje, real como siempre me he mostrado con ustedes y no me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen porque no está padre”, dijo la famosa.

@iamyanetgarcia Que lamentable que tengan que hacer alteraciones en los videos para generar visitas. ♬ sonido original - iamYanetGarcia

“Quería darles este mensaje, que no se dejen llevar por la prensa amarillista porque eso buscan: crear notas y hablar de temas que paspo hace muchos años. Me siguen preguntando de una relación que terminé hace cinco años”, continuó al hablar sobre su antigua relación con el esposo de Martha Higareda.

Antes de terminar, Yanet García pidió apoyo de parte de sus seguidores y atención para los proyectos de su futuro. “Estoy cumpliendo mis sueños con una película y no tengo nada que decir al respecto. Muchas veces el contenido que está allá afuera no es real. No sé qué le hicieron al video para que se me viera la piel así. No se confundan”, terminó.

Usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad de opinar sobre la situación con los siguientes comentarios, donde señalaron a Yanet García al mencionar que es normal la textura en el rostro: