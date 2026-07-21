Memo Schutz es el decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Este martes 21 de julio, ocurrió una doble revelación en la que conocimos al decimocuarto y decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026, durante una transmisión en vivo que se llevó a la par que una conferencia de prensa en TelevisaUnivisión.

Guillermo ‘Memo’ Schutz es un periodista y comentarista deportivo de TUDN y ha sido confirmado para formar parte de la cuarta temporada del reality show más exitoso de México, en el que este año se reúnen celebridades como Ernesto Laguardia, Karina Torres y muchos más.

Las pistas aunque eran claras, en esta ocasión generaron dudas en redes sociales, por quienes se preguntaban si podría tratarse de un ex futbolista, en lugar de un comentarista.

Algunos de los elementos son balones de futbol y basquetbol, micrófonos, hojas de estadística, control de videojuegos, guantes y cámaras; por lo que los fans habían comentado su nombre, así como el de Andrés Vaca.

Cabe señalar que ambos personajes habían sido vinculados al proyecto del reality en el pasado, por ellos los internautas no dudaron en lanzar sus nombres a la conversación.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la lista de habitantes confirmados para la cuarta temporada de la casa más famosa de México:

Ernesto Laguardia, actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México. Karina Torres, creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato. Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana. Aldo Rendón, estilista de las estrellas, mexicano. Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas. Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana. Yahir, cantante y ex participante de La Academia. Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026. Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe. Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana. Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube. Brianda Deyanara, influencer y conductora mexicana.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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