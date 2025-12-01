Pritchard anota 42 puntos; Celtics vence a Cavaliers

Payton Pritchard en uno de sus disparos, ayer, con el conjunto de los Celtics de Boston en la NBA.

Payton Pritchard anotó 42 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Jaylen Brown logró el cuarto triple-doble de su carrera y los Celtics de Boston apenas lograron vencer 117-115 a los Cavaliers de Cleveland después de perder la mayor parte de su gran ventaja.

Los Celtics lideraban por 21 puntos en el tercer cuarto y aún estaban arriba por 11 con menos de dos minutos restantes antes de que Donovan Mitchell de Cleveland encestara triples consecutivos para acercar a los Cavs a 114—112 con 20.5 segundos por jugar.

Pritchard, quien anotó varias canastas importantes en los momentos finales, luego hizo dos tiros libres para poner a Boston adelante 116-112 con 5.9 segundos restantes.

El Tip: Anthony Edwards anotó 32 puntos para convertirse en el líder histórico de Minnesota en juegos con 30 o más puntos.Timberwolves vence 125-112 a los Spurs.

El guardia de los Cavs, Darius Garland, encestó un triple con 1.2 segundos por jugar, y Cleveland cometió una falta sobre Brown en el pase de entrada siguiente tras un tiempo muerto. El guardia All-Star de Boston sólo pudo encestar uno de dos tiros libres, dando a los Cavs una última oportunidad.

Pero el tiro de Evan Mobley fue corto en el último segundo, permitiendo a los Celtics escapar con la victoria.

Por su parte, Josh Hart consiguió 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, Karl-Anthony Towns añadió 22 unidades y ocho rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron 116-94 a los Raptors de Toronto el domingo para su cuarta victoria consecutiva.

18 puntos anotó Embiid en 30 minutos con los 76ers

Jalen Brunson consiguió 18 tantos, siete asistencias y seis rebotes, y Mikal Bridges y Miles McBride anotaron cada uno 14 puntos. Los Knicks mejoraron a 10-1 en casa y 13-6 en general. Están perfectos desde que Hart se unió a la alineación titular la semana pasada.

Immanuel Quickley tuvo 19 tantos y ocho asistencias para Toronto contra su antiguo equipo, y Scottie Barnes añadió 18 unidades. Los Raptors cayeron a 14-7, una noche después de que su racha de nueve victorias consecutivas terminara en Charlotte.