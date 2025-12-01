Pritchard anota 42 puntos; Celtics vence a Cavaliers

Payton Pritchard anotó 42 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Jaylen Brown logró el cuarto triple-doble de su carrera y los Celtics de Boston apenas lograron vencer 117-115 a los Cavaliers de Cleveland después de perder la mayor parte de su gran ventaja.
Los Celtics lideraban por 21 puntos en el tercer cuarto y aún estaban arriba por 11 con menos de dos minutos restantes antes de que Donovan Mitchell de Cleveland encestara triples consecutivos para acercar a los Cavs a 114—112 con 20.5 segundos por jugar.
Pritchard, quien anotó varias canastas importantes en los momentos finales, luego hizo dos tiros libres para poner a Boston adelante 116-112 con 5.9 segundos restantes.
- El Tip: Anthony Edwards anotó 32 puntos para convertirse en el líder histórico de Minnesota en juegos con 30 o más puntos.Timberwolves vence 125-112 a los Spurs.
El guardia de los Cavs, Darius Garland, encestó un triple con 1.2 segundos por jugar, y Cleveland cometió una falta sobre Brown en el pase de entrada siguiente tras un tiempo muerto. El guardia All-Star de Boston sólo pudo encestar uno de dos tiros libres, dando a los Cavs una última oportunidad.
Pero el tiro de Evan Mobley fue corto en el último segundo, permitiendo a los Celtics escapar con la victoria.
Por su parte, Josh Hart consiguió 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, Karl-Anthony Towns añadió 22 unidades y ocho rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron 116-94 a los Raptors de Toronto el domingo para su cuarta victoria consecutiva.
- 18 puntos anotó Embiid en 30 minutos con los 76ers
Jalen Brunson consiguió 18 tantos, siete asistencias y seis rebotes, y Mikal Bridges y Miles McBride anotaron cada uno 14 puntos. Los Knicks mejoraron a 10-1 en casa y 13-6 en general. Están perfectos desde que Hart se unió a la alineación titular la semana pasada.
Immanuel Quickley tuvo 19 tantos y ocho asistencias para Toronto contra su antiguo equipo, y Scottie Barnes añadió 18 unidades. Los Raptors cayeron a 14-7, una noche después de que su racha de nueve victorias consecutivas terminara en Charlotte.