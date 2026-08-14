Gullit Peña tira su bebida y asegura que ya no quiere al alcohol; el VIDEO que muestra un lado poco conocido del exfutbolista

El Gullit Peña sigue dando de qué hablar, pero no por sus actuaciones dentro del campo de juego, sino por lo que hace fuera de él y su terrible adicción al alcohol; aunque en el último video que publicaron sobre el exfutbolista mexicano, asegura que ya no quiere este tipo de bebidas en su vida.

Carlos Peña Rodríguez volvió a ser el centro de críticas por un video en el que aparece arriba de un vehículo y tirando su cerveza al piso, mientras dice “ya no quiero alcohol”, aunque después uno de los fans le pregunta que si quiere o no quiere alcohol, a lo que el exfutbolista responde “a huev... que sí”. Esta imagen generó tristeza entre los internautas, quienes aseguraron que para ellos es lamentable ver a un jugador con tanto talento desperdiciarlo de esta manera.

Así el Gullit Peña en la talacha con un equipo de Celaya. pic.twitter.com/gZO5a1pFBo — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) August 14, 2026

No es la primera vez que captan al Gullit Peña bajo los efectos del alcohol en la calle

Después de ser una de las figuras de equipos como el Club León o Chivas, Gullit Peña perdió el rumbo en su carrera profesional y terminó perdiendo la batalla con la fiesta y el alcohol, dos elementos que generaron que el exfutbolista mexicano dejará de figurar en la Primera División del balompié azteca.

Sin embargo, no es la primera vez que Carlos Peña deja imágenes de este tipo en redes sociales, hace algunos meses también fue detenido por las autoridades al manejar en estado de ebriedad. De igual forma ha sido captado en establecimientos pasado de copas, pero nunca siendo agresivo con sus fans.

La triste realidad del mexicano lo ha llevado a ganarse la vida jugando en la talacha en México. El nacido en Ciudad Victoria pasó de jugar en los mejores estadios de nuestro país a tener que jugar en el llano para poder reunir los recursos necesarios para vivir.