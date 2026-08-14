Islam Makhachev vs Ian Garry: Dónde ver EN VIVO la pelea de UFC 330; fecha, horario y cartelera completa

En Filadelfia se pone en juego del cinturón de peso welter de la UFC en un combate entre el campeón Islam Makhachev ante el retador Ian Garry, combate que recordará a una vieja rivalidad entre un peleador ruso y un irlandés, pues Makhachev es entrenado por Khabib Nurmagomedov y Garry era visto como el sucesor de Conor McGregor.

Después de reinar en la división de peso ligero, Islam Makhachev subió a peso welter en donde capturó un nuevo cinturón y pasó a la historia del deporte, pero los retos no paran, pues enfrenta su primera defensa ante Ian Garry, un gladiador que pasó de prospecto a retador.

Solo uno podrá ser el campeón de peso wélter 👀 Quién se quedará con el cinturón?@MAKHACHEVMMA vs @iangarryMMA#UFC330 | Sáb 15 de agosto | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/ebkLScYiN4 — UFC Español (@UFCEspanol) August 13, 2026

¿Dónde ver el Islam Makhachev vs Ian Garry y UFC 330?

El evento UFC 330 inicia este sábado 15 de agosto y tiene como pelea estelar el choque ente Islam Makhachev e Ian Garry por el título de peso welter. La función se realiza en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La cartelera se puede ver en México únicamente en Paramount Plus.

ESTELARES: 19:00 horas

PRELIMINARES: 17:00 horas

PRIMERAS PRELIMINARES: 15:30 horas

HAY ESTELAR ‼️‼️@iangarryMMA supera la báscula con 170 libras y está listo para retar al campeón 🔥#UFC330 | Sáb 15 de agosto | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/DQuoxad81b — UFC Español (@UFCEspanol) August 14, 2026

Pesaje oficial del evento UFC 330

Islam Makhachev (170) vs Ian Machado Garry (170)

Mackenzie Dern (115) vs Gillian Robertson (115)

Jalin Turner (156) vs Kaue Fernandes (156)

Mansur Abdul-Malik (186) vs Dustin Stoltzfus (185)

Edson Barboza (156) vs Esteban Ribovics (156)

Chidi Njokuani (171) vs Joel Alvarez (171)

Charles Johnson (129.5) vs Eduardo Chapolin (129.5)

Donte Johnson (184.5) vs Eric McConico (186)

Vicente Luque (186) vs Tresean Gore (186)

Rafael Tobias (204) vs Lucas Fernando (205)

Neil Magny (171) vs Ramiz Brahimaj (170)

Jeremiah Wells (171) vs Myktybek Orolbai (170.5)

El campeón @MAKHACHEVMMA es el primero en pesarse con 170 libras 💪🏻#UFC330 | Sáb 15 de agosto | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/CODsyk94AR — UFC Español (@UFCEspanol) August 14, 2026

Ian Garry busca la gloria en 170 libras

Ian Machado Garry de 2021 a la fecha ha ganado 12 de 13 peleas y en conferencia de prensa prometió salir con la faja de las 170 libras; “El sábado me pondré el cinturón en la cintura”, dijo ante los medios. “Respeto su talento y su historia; pero lo llevaré hacia donde yo quiero y lo venceré. A mí nadie me va a quitar mi sueño”.

Por su parte, el campeón indicó que “Ian es bueno pero no tiene nada de especial”. El peleador daguestaní aseguró que el irlandés “no podrá defenderse contra mi lucha”, que es el arma de la oleada de peleadores rusos y de origen del Cáucaso.

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