¡Karma! El culpable que Erik Lira no vaya a Europa se queda sin equipo

El mediocampista mexicano Erik Lira no pudo fichar con el AS Mónaco porque el equipo de la Ligue 1 no consiguió sacar a tiempo a Folarin Balogun, quien se quedó sin fichar por el Everton de la Premier League y queda con su futuro en el aire, pues se reporta que no entra en planes con los monegascos y deberá pelear por un lugar un la plantilla.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, el italiano Fabrizio Romano, el equipo del Principado tenía todo listo para cerrar el traspaso del ariete estadounidense al cuadro de los Toffees, pero se canceló por el movimiento de Lamine Camara al Chelsea.

🚨🔵 Everton and AS Monaco now believe they have all set to complete Folarin Balogun deal.



Documents being exchanged. pic.twitter.com/8M6IqpjEvt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

“El Everton y el AS Mónaco consideran ahora que tienen todo listo para cerrar el fichaje de Folarin Balogun. Se están intercambiando los documentos”, indicó el comunicador en un mensaje en sus redes sociales. Pero después aclaró: “Se ha cancelado la operación por Folarin Balogun. Tras la cancelación del traspaso de Lamine Camara al Chelsea debido a que el AS Monaco vendió a Balogun, la operación por este último también se ha venido abajo. El Monaco ya ha sido informado”.

Luego de un primer negativa, Folarin Balogun decidió tomar la oferta del Everton. Medios internacionales señalan que el atacante de la Selección de Estados Unidos tenía las pruebas médicas y el papeleo en orden, pero que no quería bajarse el sueldo. Cuando recapacitó y dio el ‘ok’ para la transacción otro movimiento cambió los planes.

¿Por qué no pudo llegar Erik Lira al Mónaco?

El fichaje de Erik Lira con el Mónaco de la Ligue 1 de Francia se cayó de manera definitiva y por el momento se mantendrá en el Cruz Azul de la Liga MX. El movimiento no se pudo realizar porque el equipo del Principado no pudo darle salida al estadounidense Folarin Balogun antes del cierre de los registros de la Liga Francesa.

“Lo siento mucho por Erik Lira. Se cayó el fichaje en los últimos minutos del mercado. Ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado. Se queda en Cruz Azul”, informó el reportero Adrián Esparza Oteo, quien cubre la fuente cementera para TUDN.

El jugador que impidió la llegada del mexicano a Europa fue Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que no entra en planes con el Mónaco, pero que no logró acomodo a tiempo en otra institución en el momento que Lira lo requería. Ahora Lira deberá permanecer en la Liga MX a menos que se presente una oferta de una liga en donde el periodo de registros esté abierto o esperar al periodo de fichajes de invierno.

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