Estas son las ligas de Europa en las que Erik Lira puede jugar tras caerse su fichaje con el Mónaco

Algunas ligas europeas lucen como posible opción para Erik Lira tras la caída de su fichaje con el Mónaco.

La llegada del mexicano Erik Lira al Mónaco se cayó de último momento. Sin embargo, el seleccionado nacional todavía tiene la posibilidad de recalar en siete ligas de Europa que todavía no cierran su periodo de registros, entre ellas la Primeira Liga, donde Santiago Gimenez jugará a partir de esta temporada.

Precisamente la liga de Portugal y la Superliga de Grecia son en las que más probabilidades tendría de jugar el canterano de Pumas, pues el mercado de fichajes de ambas competencias concluye el próximo 15 de septiembre.

Las alternativas para Erik Lira



Todavía existen opciones para que pueda emigrar a Europa.



🇳🇱 Países Bajos: 3 de septiembre

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escocia : 3 de septiembre ⁰🇹🇷 Turquía: hasta el 4 de septiembre⁰🇵🇹 Portugal: hasta el 15 de septiembre — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) September 1, 2026

Más complicado luce que Erik Lira termina en la Eredivisie, Scottish Premiership, Jupiter Pro-League y Superliga de Turquía, pues estas ligas cierran su periodo de registros en los primeros días de septiembre.

Ligas de Europa a las que podría llegar Erik Lira

Eredivisie (Países Bajos) - 2 de septiembre

Scottish Premiership (Escocia) - 3 de septiembre

Bundesliga de Austria - 3 de septiembre

Jupiter Pro-League (Bélgica) - 3 de septiembre

Superliga de Turquía - 4 de septiembre

Superliga de Grecia - 15 de septiembre

Primeira Liga (Portugal) -15 de septiembre

Emiratos Árabes Unidos, otro posible destino para Erik Lira

La UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos es otra de las ligas a las que podría llegar Erik Lira, pues el mercado de fichajes de la misma cierra hasta el próximo 28 de septiembre.

Precisamente el Al Jazira, uno de los clubes de dicho país, fue uno de los clubes interesados en fichar al mediocampista de Cruz Azul tras su participación en el Mundial 2026. Dicho equipo le habría ofrecido a La Máquina 12 millones de dólares para fichar al mexicano, aunado a 2 millones de billetes verdes en bonos.

¿Por qué no llegó Erik Lira al Mónaco?

La fallida salida del delantero estadounidense Folarin Balogun del Mónaco al Everton frustró el fichaje de Erik Lira con el equipo de la Ligue 1.

Los monegascos necesitaban liberar una plaza de jugador extracomunitario para poder registrar al mediocampista mexicano. La llegada de Balogun al club de la Premier League parecía un hecho, pero una renegociación a contrarreloj de último minuto tras un problema en los exámenes médicos evitó la salida del estadounidense, según reportes de medios internacionales.

EVG