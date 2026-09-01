Erik Lira se queda en Cruz Azul y se revela el culpable de su fallido fichaje por el Mónaco

Diversos reportes señalan que el fichaje de Erik Lira con el Mónaco de la Ligue 1 de Francia se cayó de manera definitiva y por el momento se mantendrá en el Cruz Azul de la Liga MX. El movimiento no se pudo realizar porque el equipo del Principado no pudo darle salida al estadounidense Folarin Balogun.

“Lo siento mucho por Erik Lira. Se cayó el fichaje en los últimos minutos del mercado. Ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado. Se queda en Cruz Azul”, informó el reportero Adrián Esparza Oteo, quien cubre la fuente cementera para TUDN.

Lo siento mucho por Erik Lira.



Se cayó el fichaje en los últimos minutos del mercado.



Ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado.



Se queda en @CruzAzul pic.twitter.com/NOInuhrbhR — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 1, 2026

El Mónaco y Cruz Azul tenían un acuerdo total por los servicios de Erik Lira. Se dice que el club francés compraría el 80 por ciento de la carta del futbolista mexicano y La Máquina iba a conservar el 20 por ciento de una venta futura.

“Como les había venido diciendo, lamentablemente no se dieron los tiempos para que Erik Lira firmara con el Mónaco. Siempre existió el riesgo de que no se concretara el fichaje de Balogun a tiempo para que el mexicano se fuera y eso pasó. Pronto escribiré más al respecto”, compartió en sus redes el periodista Martín del Palacio.

Por el momento Erik Lira se mantendrá en la Liga MX, pues no hay otra oferta del futbol de Europa, como adelantó Del Palacio. “Nunca hubo otra oferta europea por Érik Lira. Siempre fue el Mónaco, y aquí vale la pena cuestionarse seriamente la decisión del jugador de elegir una agencia de Tiktokers en lugar lo que hizo la Hormiga con Roc Nation, la agencia más grande del mundo. Enorme diferencia”, añadió en X.

Folarin Balogun frustró la llegada de Lira al Mónaco

El jugador que impidió la llegada del mexicano a Europa fue Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que no entra en planes con el Mónaco, pero que no logró acomodo a tiempo en otra institución.

Balogun se encuentra entrenando por separado y la prioridad del equipo monegasco era encontrarle acomodo en otro equipo para poder abrir la plaza de extracomunitario para cerrar el fichaje de Lira.

Aunque en días pasados el Everton se interesó en Balogun, no hubo un acuerdo entre los equipos y el estadounidense se mantiene buscando opciones. Pero el que sufrió las consecuencia fue Lira, quien incluso se habría despedido de personal de La Noria durante el viaje de La Máquina a Aguascalientes para el duelo ante Necaxa.

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