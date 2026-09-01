¿Por qué se puede caer el fichaje de Erik Lira como jugador del Mónaco?

Con poco tiempo para el cierre de mercado en Francia, se tambalea el fichaje del mediocampista mexicano Erik Lira con el AS Mónaco, pues los trámites necesarios para su incorporación no se han completado, siendo el principal la salida de Folarin Balogun al Everton.

Balogun, delantero de Estados Unidos, forma parte del Mónaco, pero entra en planes del equipo, por lo que se está gestionando su salida, pero hasta que no se marche, el equipo del Principado no puede fichar a Lira.

Queda menos de una hora para el cierre de mercado en Francia y si no se terminan los trámites por Balogun con el Everton, Érik Lira no va a poder ser registrado con el Mónaco y se va a caer el fichaje. Minutos tensos. — Martín del Palacio (@martindelp) September 1, 2026

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