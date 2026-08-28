¡CONFIRMADO! Cruz Azul y Mónaco cierran el fichaje de Erik Lira por una cifra millonaria; aquí los detalles

Erik Lira está a solo horas de iniciar su etapa en Europa y convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco por los siguientes cinco años. El Cruz Azul logró llegar a un acuerdo con el conjunto de la Ligue 1 para que uno de los mejores jugadores mexicanos de la Copa del Mundo se mude al balompié del viejo continente.

Con información de Adrián Esparza Oteo, insider de Cruz Azul, El acuerdo entre el conjunto mexicano y el Mónaco cierra en los 11 millones de euros, ocho de ellos son fijos y los otros tres son el bonos y variables. El Mónaco tendrá el 80 por ciento de la carta del futbolista mexicano y La Máquina se queda con el otro 20 por ciento de una venta futura de Erik Lira.

ACUERDO TOTAL ENTRE CRUZ AZUL Y MÓNACO



8 MDE fijos más 3 MDE en bonos y variables, esto por el 80 % de los derechos federativos. Más una sorpresa en el Centenario de Cruz Azul.



Gran acuerdo generado por el Ing. Víctor Velázquez, la agencia StayPro y Carlos Aviña de Mónaco. pic.twitter.com/acJWBiopXx — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 28, 2026

Erik Lira deja al Cruz Azul después de ser campeón de la Liga MX

Erik Lira ha sido uno de los jugadores que ha tenido un 2026 de ensueño. El mediocampista canterano de Pumas salió campeón con el Cruz Azul de la Liga MX y después levantó el título del Campeón de Campeones venciendo al Toluca.

Además cerró el primer semestre del año siendo titular en todos los encuentros de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, actuación que puso los reflectores de diversos equipos europeos sobre él, uno de ellos el AS Mónaco, que ya está a la espera del futbolista mexicano para que realice sus pruebas físicas y médicas.

El centrocampista oriundo de la Ciudad de México se va del futbol mexicano después de ser campeón de liga, campeón de la Concachampions, levantó la Nations League, la Copa Oro y dos trofeos del Campeón de Campeones. La afición de La Máquina espera que Erik Lira tenga un gran paso por el viejo continente con el conjunto de la Ligue 1.

Erik Lira en un partido con el Cruz Azul ı Foto: Especial

Erik Lira aumenta el número de mexicanos en Europa

Para esta temporada, tres futbolistas mexicanos decidieron ponerle fin a su carrera en Europa para volver a la Liga MX. César Huerta, Orbelín Pineda y Jorge Sánchez fueron repatriados, restando el número de piezas mexicanas en el viejo continente.

Afortunadamente, tras el Mundial 2026, dos jugadores de nuestro país lograron cerrar su llegada a un equipo de Europa, Armando González con el Olympiacos y Erik Lira con el AS Mónaco, así que la llegada del mediocampista del Cruz Azul aumenta el número de mexicanos en el viejo continente a 16 representantes.

Otro de los cambios de los mexicanos en el viejo continente que podría ocurrir sería el de Santiago Giménez. El delantero del AC Milan no entra en los planes de Ruben Amorim y ya estaría viendo su salida. El canterano del Cruz Azul podría llegar al Porto para esta temporada.

DCO