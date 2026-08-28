Cristiano Ronaldo marca por segunda vez en la temporada con el Al-Nassr ¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo fue el encargado de darle la victoria al Al-Nassr ante el Al-Taawoun en el segundo tiempo del partido para que su equipo siga invicto en el torneo local y con cuatro victorias de cuatro posibles, lo que los pone en el primer puesto de la tabla general del certamen local.

El delantero portugués estaba en el lugar indicado en el momento correcto, ya que Mohamed Simakan disparó a puerta en la frontal del área y el pie de CR7 se atravesó en la trayectoria del balón para mandarlo al fondo de la red. Parece que su anotación no le pareció del todo, ya que al momento de su celebración hizo un gesto de ‘más o menos’, pero con este tanto está cada vez más cerca de los 1000 tantos.

🔥 ¡GOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO! 🔥

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La suerte le sonría a 'El Bicho' y llega a 978 goles. Cada vez más cerca de la meta. pic.twitter.com/ZcQWWbxS71 — FOX (@somos_FOX) August 28, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 tantos?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles en Arabia Saudita y el récord de los 1000 goles que está acechando el lusitano se acerca cada vez más con cada partido que juega.

Con su anotación ante el Al-Taawoun, el astro portugués llegó a 978 goles en su carrera profesional. Es decir que, el dorsal ‘7′ del Al-Nassr está a 22 anotaciones de alcanzar la meta que tiene enfrente. Lo más seguro es que Cristiano Ronaldo alcance esta marca en la temporada 2026/2027, ya que jugará más de 20 partidos y en algunos de ellos podría marcar un doblete.

En caso de lograr este hito, Cristiano Ronaldo se convertiría en el primer futbolista en llegar a esta marca en el futbol profesional. En tres partidos de la actual temporada, el astro portugués suma dos anotaciones, una ante el Al-Riyadh y la otra ante el Al-Taawoun.

🥹 La afición se le entrega a Cristiano Ronaldo tras salir de cambio.



Entre aplausos y gritos, le dicen adiós a 'El Comandante' 👋🏼 pic.twitter.com/evmaenjamY — FOX (@somos_FOX) August 28, 2026

Cristiano Ronaldo no jugó los 90 minutos con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo estuvo presente en el campo de juego del Al-Awwal Park para enfrentar al Al-Taawoun, pero el astro portugués no disputó los 90 minutos del compromiso y fue al 80′ de juego cuando el portugués salió del terreno de juego.

Fue Abdullah Al-Hamdan quien entró en el lugar de Cristiano Ronaldo para disputar los últimos 10 minutos del partido más el tiempo de compensación. El Al-Nassr es el actual campeón de la Saudi Pro League y buscará el bicampeonato.

El siguiente compromiso del equipo de Cristiano Ronaldo será el 5 de septiembre del 2026 cuando se enfrenten al Al-Ittihad para disputar los tres puntos de la quinta jornada del torneo local de Arabia Saudita.

DCO