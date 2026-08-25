El viral berrinche de Cristiano Ronaldo al salir de cambio en juego del Al-Nassr (VIDEO)

Cristiano Ronaldo hizo berrinche al salir de cambio en el juego entre Al-Nassr y Al Ettifaq.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se hizo viral este martes por el berrinche que hizo al salir de cambio al final del primer tiempo del duelo en el que el Al-Nassr enfrentó al Al Ettifaq en la Jornada 3 de la Saudi Pro League.

El veterano goleador no ocultó su molestia e inconformidad por la decisión del entrenador Ange Postecoglu de sacarlo de la cancha cuando los Caballeros de Najd caían 2-1 en el encuentro con sede en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

🚨| Halftime drama! Cristiano Ronaldo reacted angrily after being substituted OUT in the 𝟰𝟲𝘁𝗵 minute. 😳🟡🔵🇸🇦 pic.twitter.com/tOMk28qZ6h — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 25, 2026

Cristiano Ronaldo sacó su frustración con un aspaviento y un evidente reclamo al cuerpo técnico del Al-Nassr, club con el que jugó su primer partido de la Temporada 2026-2027 en la victoria de 4-1 sobre el Al Riyadh en la segunda jornada de la liga de Arabia Saudita.

Al-Nassr logra la remontada sin Cristiano Ronaldo

Sin Cristiano Ronaldo en el campo, el Al-Nassr se recuperó y en el último cuarto de hora consiguió dos anotaciones para hacerse de los tres puntos en disputa ante el Al Ettifaq.

El saudita Abdulelah Al-Amri marcó el tanto de la igualada al minuto 77, mientras que el atacante senegalés Sadio Mané logró la diana del triunfo en la compensación (91′), gracias a la cual los Caballeros de Najd mantienen el paso perfecto con nueve puntos después de tres jornadas en la nueva campaña de la Saudi Pro League.

Próximo juego de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr vuelven a las canchas el próximo viernes 28 de agosto, cuando enfrenten al Al Taawon en actividad de la Jornada 4 de la liga de Arabia Saudita.

El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Alawaal Park, donde el Bicho y compañía disputan sus compromisos en calidad de locales.

Será el segundo partido que el Al-Nassr dispute como anfitrión en la Temporada 2026-2027 en la Saudi Pro League, luego del de la primera fecha, en la que dio cuenta del Al-Fateh por marcador de 3-0.

El equipo en el que Cristiano Ronaldo milita desde finales de 2022 es el actual campeón del balompié de Arabia Saudita luego de que se coronó en el ciclo 2025-2026 con una cosecha de 86 puntos a lo largo de las 34 jornadas del campeonato.

EVG