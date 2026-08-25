Futbol internacional

El viral berrinche de Cristiano Ronaldo al salir de cambio en juego del Al-Nassr (VIDEO)

Cristiano Ronaldo no ocultó su molestia e inconformidad al ser sacado de la cancha a la mitad del partido en el que el Al-Naasr caía 2-1 ante el Al Ettifaq en la Fecha 3 de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo hizo berrinche al salir de cambio en el juego entre Al-Nassr y Al Ettifaq.
Cristiano Ronaldo hizo berrinche al salir de cambio en el juego entre Al-Nassr y Al Ettifaq. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se hizo viral este martes por el berrinche que hizo al salir de cambio al final del primer tiempo del duelo en el que el Al-Nassr enfrentó al Al Ettifaq en la Jornada 3 de la Saudi Pro League.

El veterano goleador no ocultó su molestia e inconformidad por la decisión del entrenador Ange Postecoglu de sacarlo de la cancha cuando los Caballeros de Najd caían 2-1 en el encuentro con sede en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

Cristiano Ronaldo sacó su frustración con un aspaviento y un evidente reclamo al cuerpo técnico del Al-Nassr, club con el que jugó su primer partido de la Temporada 2026-2027 en la victoria de 4-1 sobre el Al Riyadh en la segunda jornada de la liga de Arabia Saudita.

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Al-Nassr logra la remontada sin Cristiano Ronaldo

Sin Cristiano Ronaldo en el campo, el Al-Nassr se recuperó y en el último cuarto de hora consiguió dos anotaciones para hacerse de los tres puntos en disputa ante el Al Ettifaq.

El saudita Abdulelah Al-Amri marcó el tanto de la igualada al minuto 77, mientras que el atacante senegalés Sadio Mané logró la diana del triunfo en la compensación (91′), gracias a la cual los Caballeros de Najd mantienen el paso perfecto con nueve puntos después de tres jornadas en la nueva campaña de la Saudi Pro League.

Próximo juego de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr vuelven a las canchas el próximo viernes 28 de agosto, cuando enfrenten al Al Taawon en actividad de la Jornada 4 de la liga de Arabia Saudita.

El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Alawaal Park, donde el Bicho y compañía disputan sus compromisos en calidad de locales.

Será el segundo partido que el Al-Nassr dispute como anfitrión en la Temporada 2026-2027 en la Saudi Pro League, luego del de la primera fecha, en la que dio cuenta del Al-Fateh por marcador de 3-0.

El equipo en el que Cristiano Ronaldo milita desde finales de 2022 es el actual campeón del balompié de Arabia Saudita luego de que se coronó en el ciclo 2025-2026 con una cosecha de 86 puntos a lo largo de las 34 jornadas del campeonato.

EVG

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