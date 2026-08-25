¿Cuánto ganaría el Chino Huerta con Pumas? El sueldo de Keylor Navas y los mejores pagados en CU

Los Pumas de la UNAM están a punto de dar un gran golpe sobre la mesa en el futbol mexicano, pues estarían cerca de fichar a César “Chino” Huerta como refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y sería uno de los mejores pagados del equipo.

Reportes de medios nacionales e internacionales señalan que el Club Universidad Nacional tiene negociaciones con el Royal Sporting Club Anderlecht por la contratación del “Chino”, quien ganaría lo mismo que Keylor Navas, quien es el mejor pagado de la institución felina.

César Huerta conduce el balón en el juego en Lotto Park, en Bélgica Foto|WEB/Anderlecht

Los mejores pagados de Pumas y el sueldo del “Chino”

De acuerdo con sitios especializados, el jugador que más gana en Pumas es el portero tico Keylor Navas, quien recibiría 2.5 millones de dólares por temporada.

El “Chino” Huerta, según Capology, percibe alrededor 3.8 millones de dólares por temporada en Bélgica. Seguramente el Club Universidad no podrá pagarle esta cifra al extremo, pero podrían ofrecerle un contrato similar al de Navas.

Entre los elementos que perciben mejor sueldo están los defensores Rubén Duarte y Nathan Silva, quienes ganarían, según reportes, 772 millones dólares por campaña. Con 633 millones de dólares está el mediocampista Adalberto Carrasquilla.

César Huerta en un partido con el Anderlecht en Europa ı Foto: Instagram del Chino Huerta

Pumas prepara regreso del Chino Huerta

El Club Universidad Nacional está trabajando en el regreso de César “Chino” Huerta, quien no entra en planes con el Anderletch de Bélgica para esta campaña. A pesar de tener ofertas de otros equipos, el extremo mexicano tenía como prioridad firmar con los auriazules.

César Huerta vivió tiempos complicados en Europa, pues dos lesiones graves le afectaron en el rendimiento, además que a nivel deportivo tuvo cuatro entrenadores y jamás se pudo hacer con la titularidad, ni regularidad.

Alcanzó a recuperarse de la pubalgia para ir convocado por la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026, pero tuvo participación anecdótica y no le alcanzó para una mejor oferta en el balompié del Viejo Continente.

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