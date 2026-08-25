¿Padres de San Diego jugarán en México? El mensaje del nuevo dueño del equipo que ilusiona a la afición

José E. Feliciano, nuevo dueño de Padres, dio una declaración que emocionó a la afición de San Diego.

El puertorriqueño José E. Feliciano, nuevo dueño de los Padres de San Diego, aseguró en su presentación como propietario de dicha institución que quiere que la franquicia sea “el equipo de México”, una frase que de inmediato generó ilusión entre los aficionados.

Lo dicho por el empresario llamó la atención de la fanaticada del equipo de California y dio pie a algunas especulaciones de una posible mudanza a México. Sin embargo, con este enunciado el boricua quiso dejar en claro que pretende que San Diego sea el equipo favorito de mexicanos y latinos en el beisbol de Grandes Ligas.

José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones, compraron a la organización de los @Padres en la cifra récord de 3 mil 900 millones de dólares (mencionado en conversión americana como 3.9 billones) 💰y tomaron el control oficialmente este lunes. ¡Quieren que los Padres sean el… pic.twitter.com/nmfppeatpg — Héctor García (@hagarciav) August 25, 2026

“Los Padres somos el único equipo que tenemos un territorio que incluye parte de México. Nuestra ambición es ser el equipo de México, ser el equipo de Latinoamérica”, enfatizó José E. Feliciano en el comienzo de su nuevo reto como dueño de los Padres de San Diego.

La relación de los Padres con México

José E. Feliciano afirmó que aunado a su interés por conquistar a la afición mexicana también quiere aprovechar la cercanía de los Padres con México para el desarrollo de talento, pues la familia Harp Helú forma parte del grupo propietario de San Diego desde hace 14 años.

“No solamente en términos de aficionados, queremos talento, queremos traer ese talento, por eso es una de las razones por las que estoy tan emocionado de tener como socios a la familia Harp Helú que conocen el beisbol en México más que nadie”, remarcó el inversor puertorriqueño.

Precisamente uno de los equipos prospectos de los Padres tuvo el honor de participar en el juego inaugural del Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX contra los Diablos Rojos del México el 23 de marzo de 2019.

Ready for their close-up. pic.twitter.com/VW6fCJh8ou — San Diego Padres (@Padres) August 25, 2026

¿Quién es José E. Feliciano, el nuevo dueño de Padres?

José E. Feliciano, nuevo propietario de los Padres de San Diego, es un empresario, filántropo e inversionista multimillonario puertorriqueño.

El empresario boricua es cofundador de la firma de inversión privada Clearlake Capital y copropietario de otros equipos como el Chelsea de la Premier League.

José E. Feliciano estudió ingeniería en la Universidad de Princeton y tiene una maestría de la Universidad de Stanford.

EVG