América amarra a Carlos Álvarez; ¿cuánto pagaron las Águilas por el crack español?

Reportes de medios internacionales señalan que el Club América concretó el fichaje del mediocampista español Carlos Álvarez, quien llega procedente del Levante a cambio de más de 5 millones de dólares.

Según Cadena SER, el conjunto de Coapa ya cerró la llegada de Carlos Álvarez por alrededor de seis millones de dólares y firmará un contrato por tres temporadas. Mientras que el reportero mexicano Alejandro Orvañanos dijo que el movimiento se acordó en 5.5 millones de dólares más variables.

El América no es el único equipo interesado y que sigue de cerca a Carlos Álvarez, pues de acuerdo con AS hay otras instituciones en el radar, pero sin mencionar nombres. En el pasado se reportó interés por parte del Benfica y del Sevilla, aunque fueron los de Coapa los que finalizaron el fichaje.

De esta manera el América suma un jugador en ataque con mucha proyección, pues el mediocampista tan solo tiene 23 años de edad. Álvarez, originario de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, inició su recorrido en 2019 con el Sevilla Atlético, el equipo filial del equipo sevillano.

A pesar de joven edad, Carlos Álvarez ya supera los 100 partidos oficiales y se convirtió en un elemento a seguir cuando ayudó al Levante a ascender a Primera División.

¿Cuándo llega Carlos Álvarez al América?

Solo faltaría que el América haga oficial el fichaje de Carlos Álvarez, quien estaría llegando a la Ciudad de México en próximos días para firmar su contrato y realizar los exámenes médicos correspondientes, que son parte de los procesos de rigor.

Carlos Álvarezha sido convocado a selecciones menores deEspaña, a la que ha representado en las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-19, pero hasta el momento no ha llegado a la mayor.

El sevillano forma parte del Levante desde el periodo 2023-2024. Sus primeras dos campañas con los Granotas fueron en la Segunda División, pero desde la pasada el club ya juega en Primera.

Hasta el momento, Carlos Álvarez acumula 14 goles y la misma cantidad de asistencias en 105 partidos de carácter oficial con el Levante.

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