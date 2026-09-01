Toluca vs León: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de semifinales de la Leagues Cup

Toluca se mide al León en las semifinales de la Leagues Cup

Arrancan las semifinales de la Leagues Cup. Este miércoles 2 de septiembre son los duelos para buscar el pase a la final y el primer compromiso enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca ante el Club León, equipos que chocan en el Shell Energy Stadium, de Houston.

El torneo binacional que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX está en su recta final y ya solo quedan equipos mexicanos con vida, pues además del duelo entre escarlatas y esmeraldas, la otra semifinal es entre el América y Monterrey, que se enfrentan el mismo día más tarde.

¿Dónde ver el Toluca vs León, semifinales de la Leagues Cup?

El duelo Toluca vs León, correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup, inicia este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Apple TV.

Día: 2 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Apple TV

El campeón de Concacaf quiere seguir demostrando su jerarquía 🔥⚽



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Toluca puede perder a un jugador clave

Ante el León, en las semifinales de las Leagues Cup, puede ser el último partido del delantero Helinho como jugador del Toluca, pues hay fuertes rumores que lo ponen como nuevo elemento de un poderoso equipo de Rusia.

“Está en un gran momento, nos está ayudando mucho, y después veremos, por eso dije que pregúntenle a los que le tienen que preguntar; yo me dedico a armar el equipo con los que tengo, así que lo demás no es mi área”, dijo Antonio Mohamed.

“Yo considero que la plantilla está cerrada. Si se va un jugador llega otro y con eso está cerrada. Que la afición disfrute nuestro buen momento porque no va a durar mucho tiempo”, agregó.

Toluca, uno de los equipos más consistentes en el futbol mexicano, tendrá un cotejo complicado ante el León, que se presenta con ocho juegos consecutivos sin perder y con un estilo de juego ofensivo.

El domingo se realiza la gran final de la Leagues Cup. Por primera vez, desde que se juega con la mayoría de los clubes de la MLS y de la Liga MX, y con el respaldo de Concacaf, se tendrá un equipo mexicano como campeón.

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