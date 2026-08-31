Él es Carlos Álvarez, el español que competirá con Alejandro Zendejas por la titularidad en el América

Carlos Álvarez es un mediocampista español que juega en el Levante, club al que dejaría para incorporarse a la plantilla del América, donde pelearía por la titularidad con Alejandro Zendejas, quien no ha podido debutar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras ser operado de la rodilla derecha.

Originario de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Carlos Álvarez es un mediocampista ofensivo que por su versatilidad en el campo tiene todas las condiciones para competir por la titularidad como extremo derecho de las Águilas, posición que normalmente ocupa el seleccionado de Estados Unidos.

💣El Levante UD tiene encima de la mesa una oferta por CARLOS ÁLVAREZ



🇲🇽El CLUB AMÉRICA DE MÉXICO ha entrado MUY fuerte por él. Ahora mismo es lo más firme que tiene. Carlos tiene sus dudas de ir allí.



El RAYO VALLECANO también ha contactado para saber condiciones. Y el… pic.twitter.com/NwfHQz1EX6 — Nacho Sanchis (@sanchis14) August 31, 2026

El uruguayo Guillermo Almada, quien desde este semestre es director técnico del América, busca la llegada del mediocampista de 23 años de edad para que compita por la titularidad con Alejandro Zendejas, quien forma parte del equipo azulcrema desde el Clausura 2022.

Las cualidades de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez se distingue principalmente por la calidad que tiene en su pierna zurda, además de su habilidad en el uno contra uno, lo cual ha derivado en que se le pusiera el apodo de Magic Carlitos y en su momento El Pelusa, éste último en alusión a Diego Armando Maradona.

El mediocampista de 23 años de edad comenzó su trayectoria en las canchas en 2019 con el Sevilla Atlético, el equipo filial del Sevilla.

Debido a su gran nivel, Carlos Álvarez ha sido convocado a selecciones menores de España, a la que ha representado en las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-19, pero hasta el momento no ha llegado a la mayor.

Magic Carlitos forma parte del Levante desde el periodo 2023-2024. Sus primeras dos campañas con los Granotas fueron en la Segunda División, pero desde la pasada el club ya juega en Primera.

Hasta el momento, Carlos Álvarez acumula 14 goles y la misma cantidad de asistencias en 105 partidos de carácter oficial con el Levante.

¿Por qué fue operado Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha luego de arrastrar molestias tras su participación con Estados Unidos en el Mundial 2026.

Se espera que el extremo de 28 años de edad pueda volver a jugar con el América a mediados de septiembre, por lo que su regreso a las canchas podría darse en el clásico nacional contra las Chivas, programado para el próximo 12 de septiembre.

EVG