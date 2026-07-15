América revela inesperada lesión de Alejandro Zendejas a días del arranque de la Liga MX y será una terrible baja

Faltan pocos días para el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y llegaron malas noticias para la afición del Club América, que informó que su delantero Alejandro Zendejas no estará para el arranque de las acciones.

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”, dice el mensaje de las Águilas en sus redes sociales.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/3kxixXPhCK — Club América (@ClubAmerica) July 15, 2026

El conjunto de Coapa comentó que el delantero de Estados Unidos tuvo una limpieza articular en rodilla derecha y que estará al cien por ciento dependiendo de su evolución. Pero todo parece indicar que se perderá el arranque del campeonato mexicano.

Alejandro Zendejas formó parte de la plantilla de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, pero tuvo poca participación. Las Águilas no informaron si el procedimiento de limpieza corresponde a una dolencia provocada por la concentración con su país.

El Club América no aclaró en qué partido podrán utilizar a Zendejas, quien es de los mejores jugadores del equipo desde hace años, clave para que se lograra un tricampeonato, el único de la Liga MX en torneos cortos, además de aparecer en lo momentos en donde el nivel colectivo ha ido a la baja.

¿Cuándo inicia el Torneo Apertura 2026 para el América?

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX inicia el jueves 16 de julio, pero el América debuta en el certamen el sábado 18 ante los Gallos Blancos del Querétaro en un duelo que se realiza en el Estadio Corregidora.

El equipo entra en una nueva era al mando de Guillermo Almada, quien tiene unos zapatos muy grandes por llenar, pues su llega para intentar tapar el hueco que dejó André Jardine, quien ganó tres títulos de la Liga MX al hilo y en total sumó cinco copas para las vitrinas.

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