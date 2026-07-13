América presenta su nueva playera con la que buscarán coronarse de nueva cuenta en la Liga MX

El Club América se prepara para iniciar una nueva temporada de la Liga MX y este lunes las Águilas presentaron su nuevo jersey con el que el equipo varonil buscará su decimoséptima estrella en su historia y la escuadra femenil defenderá el título para convertirse en bicampeonas de la Liga MX Femenil.

La marca que patrocina al América optó por hacer un diseño clásico y que enamoró a la afición. Con una base completamente amarilla, el jersey presenta detalles en azul marino y rojo, además de tener el escudo del equipo en medio del pecho y uno en grande difuminado. Este diseño es parecido al que ocuparon las Águilas a finales de los 90 y principios de los años 2000.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



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¿Cuándo arranca el América la nueva temporada de la Liga MX?

El América ya se prepara para iniciar la nueva temporada de la Liga MX después de quedar eliminados en los cuartos de final del Clausura 2026 a manos de los Pumas de la UNAM y realizarán su debut con nueva indumentaria.

Las Águilas de Guillermo Almada tendrán que viajar a Querétaro para verse las caras con los Gallos Blancos en la Jornada 1 del Apertura 2026. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio La Corregidora el próximo sábado 18 de julio del 2026 en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Este partido será el debut de Guillermo Almada con el América y el regreso del entrenador uruguayo a la Liga MX tras un paso por el futbol de Europa. El nuevo estratega del América tuvo dos partidos amistosos previos al arranque del torneo del futbol mexicano, aunque no le fue como se esperaba, tras caer a manos del LA Galaxy.

Adidas presenta su segundo diseño para el América

Adidas volvió a vestir al América después de 25 años de que su competencia fuera el patrocinador oficial de las Águilas. La marca de las tres rayas se basó en dos diseños anteriores para realizar los jerseys de los de Coapa.

Adidas optó por basarse en diseños históricos del América para sus primeros dos años con el equipo capitalino y en esta segunda temporada enamoraron a la afición azulcrema con la nueva indumentaria muy clásica.

DCO