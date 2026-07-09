¿Bombazo en Coapa?... Esto dijo el español Borja Iglesias sobre su posible fichaje con el América (VIDEO)

El Club América continúa trabajando en la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del delantero español Borja Iglesias, quien finalmente habló sobre los rumores que lo colocan en la órbita azulcrema.

Aunque el atacante del Celta de Vigo dejó claro que actualmente está enfocado en disputar el Mundial 2026 con la Selección de España, también reconoció que en el futbol “nunca se sabe”, una respuesta que ha generado ilusión entre la afición americanista.

Borja Iglesias no descarta un cambio de rumbo

Cuestionado sobre el interés del conjunto de Coapa, el delantero de 33 años evitó cerrar la puerta a una posible llegada a la Liga MX.

“Soy súper feliz en Celta, en Galicia, en mi casa. En esto del futbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero hoy estoy centrado en el Mundial, luego disfrutar de mis vacaciones y volver a Vigo, que es mi casa, y después ya veremos“, declaró.

Las palabras del atacante fueron interpretadas como una posibilidad abierta para escuchar ofertas una vez concluya su participación con España en la Copa del Mundo.

“Nunca se sabe lo que va a pasar”



Borja Iglesia habla por su posible fichaje con el @ClubAmerica 🦅



pic.twitter.com/B9H2vOnZZ2 — Jesús Romero (@jesusromeromx_) July 9, 2026

América acelera la búsqueda de refuerzos

La llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema ha provocado que la directiva acelere la planeación del plantel para el próximo torneo, siendo el ataque una de las principales prioridades.

Las constantes lesiones de Henry Martín y la falta de alternativas ofensivas durante el semestre anterior llevaron a la dirigencia a buscar un delantero con experiencia internacional, perfil que Borja Iglesias cumple gracias a su trayectoria en el futbol español y su reciente convocatoria mundialista.

De acuerdo con distintos reportes, representantes del América incluso aprovecharían la estancia del futbolista en Estados Unidos para seguir de cerca su desempeño y avanzar en posibles negociaciones.

No es el único objetivo azulcrema

Además de Borja Iglesias, la directiva del América también mantiene en la mira a Luis Chávez, mediocampista mexicano que conoce perfectamente el estilo de trabajo de Guillermo Almada tras coincidir con él en Pachuca.

Otro nombre que aparece entre las opciones es el del extremo español Andrés Martín, actualmente futbolista del Racing de Santander.

Por ahora, Borja Iglesias mantiene la concentración en el Mundial 2026, pero sus declaraciones dejaron claro que el mercado de verano aún puede dar una de las sorpresas más importantes para el futbol mexicano si finalmente las Águilas logran convencer al delantero español.

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