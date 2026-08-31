¿Desaparece Fox Sports México? Deja de transmitirse en plataformas

Durante la noche del domingo comenzó a circular un rumor sobre la posible interrupción definitiva en la transmisión de Fox Sports México en plataformas de televisión de paga.
Los rumores comenzaron debido a que algunos usuarios reportaron que la pantalla de sus televisores quedó congelada mientras disfrutaban de la programación, pues Fox Sport México dejará de ser transmitido después de 25 años.
Fox Sport México dejó de estar disponible en Izzi y SKY; sin embargo, la transmisión de este se podrá seguir por medio de servicios de paga como Totalplay y Star TV, y Fox Sport Premium continúa disponible en Amazon Prime Video y Claro Video.
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Por tanto, quienes contaban con los canales de Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium ya no podrán disfrutar de los servicios que se encontraron disponibles en SKY e Izzi hasta el 30 de agosto.
Luego de que los canales operados por Grupo Lauman ofrecieran un amplio catálogo deportivo en América Latina, con su salida de ambas señales televisivas ahora reducirán su alcance en el país.
Fox Sports México es reemplazado
Este lunes, Fox informó por medio de redes sociales que a partir de este 31 de agosto las y los usuarios podrían seguir la señal de FOX y FOX+ en los canales 502 y 540 de Izzi, y en los canales 1551 y 1565 de SKY.
Además, en la publicación precisó que los suscriptores de ambas compañías podrán “disfrutar de una sólida oferta deportiva que incluye, NFL, Liga MX y Liga Femenil, Champions League, Concachampions, Premier, Bundesliga, AAA, MLB, Nascar”.
Previo a su desaparición, la empresa informó a sus suscriptores que los canales deportivos de Fox dejarían de estar disponibles dentro de su programación, por lo que también precisaron que informarían sobre los contenidos que se encontraban preparando.
Izzi Telecom informó que FOX+ estará disponible del 31 de agosto al 30 de septiembre del 2026 sin costo adicional, por lo que en estos canales se podrá disfrutar de “deportes, ligas, categorías, eventos y miles de horas en vivo de tus equipos y deportistas favoritos”.
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