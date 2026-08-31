NFL revela fechas de venta de boletos para el Mexico City Game 2026

La NFL reveló fechas para la venta de entradas del Mexico City Game 2026.

La NFL dio a conocer este lunes las fechas de la venta de boletos para el Mexico City Game 2026, que tendrá lugar en el Estadio Azteca el próximo 22 de noviembre con el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, duelo que formará parte de la Semana 11 de la Temporada 2026.

La venta de entradas para el esperado partido estará dividida en tres fases, la última de ellas la venta general, que comenzará el próximo 22 de septiembre. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.

Estás son las fechas de la venta de boletos del Mexico City Game 2026🇲🇽🏈

Más info en el link 🔗https://t.co/w55b1Snctz pic.twitter.com/2vG2RdWpmm — NFL México (@nflmx) August 31, 2026

La primera fase se llevará a cabo el 14 de septiembre con la venta anticipada a tarjetahabientes de American Express. Tres días después tendrán oportunidad de comprar entradas de manera anticipada los tarjetahabientes de Banorte.

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Fechas de venta de boletos para el Mexico City Game 2026

Venta Anticipada American Express®️: 14 de septiembre a las 10 am (límite de compra: 6 boletos)

Venta Anticipada Banorte®️: 17 de septiembre a las 10 am (límite de compra: 4 boletos)

Venta General: 22 de septiembre a a las 10 am (límite de compra: 4 boletos)

🚨 INFORMACIÓN FECHAS DE PREVENTA 🚨



🏈 NFL MÉXICO CITY GAME 🏈

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

🗓️ Domingo 22 de Noviembre del 2026 🗓️

🏟️ Estadio Banorte 🏟️ 📍 CDMX 📍



🎫 Fechas de Preventas 🎫



-Venta Anticipada AMEX: Lunes 14 de Septiembre 10:00 AM / Límite de Compra… pic.twitter.com/RyKB5Su0Ux — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) August 31, 2026

NFL vuelve a México tras cuatro años

El choque entre los San Francisco 49ers y los Minnetosa Vikings marca el regreso de la NFL a México luego de una ausencia de cuatro años.

La liga de futbol americano más importante a nivel internacional no tiene un compromiso en nuestro país desde el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Las renovaciones a las que se sometió el Coloso de Santa Úrsula con miras a la celebración del Mundial 2026 impidieron el desarrollo de encuentros de la NFL en México en las campañas de 2023, 2024 y 2025.

Aquel cotejo significó el regreso de la liga a territorio mexicano tras tres años, pues en 2020 y 2021 no se programaron juegos aquí debido a la pandemia del coronavirus.

En la Temporada 2026 de la NFL, los Seattle Seahawks llegan con la misión de repetir el título conseguido en febrero de este año.

EVG