Arranca el mes de la Lucha Libre en la Arena México con función encabezada por el Sky Team

La primera función de septiembre en la Arena México promete grandes momentos.

Septiembre, el mes de la lucha libre, comienza este martes 1 con una imperdible función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, la cual estará encabezada por el Sky Team, conformado por Místico, Neón y Máscara Dorada, quienes enfrentarán a Los Infernales, agrupación compuesta por Averno, Mephisto y Euforia.

El combate entre el Sky Team y Los Infernales es uno de los seis que habrá en la primera función del mes patrio en la Catedral de la lucha libre mexicana, donde el encuentro semifinal también resulta muy atractivo, pues el mismo será un choque de tercias entre Titán, Templario y Brillante Jr. en contra de Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.

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📍Arena México

🗓️ Martes 1° de Septiembre '26

🕣 7:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/Ro3AZHjkTe



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Cartelera del martes 1 de septiembre en la Arena México

Lucha estelar : Místico, Máscara Dorada y Neón vs. Averno, Euforia y Mephisto.

Lucha semifinal : Templario, Titán y Brillante Jr. vs. Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

Evento especial : Xelhua, Guerrero Maya Jr. y Arkalís vs. Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr.

Tercera lucha de Amazonas : Tessa Blanchard e India Sioux vs. Perséphone y Candela.

Segunda lucha : Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego vs. Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

Match Relámpago de Pequeñas Estrellas: Galaxy vs. Pequeño Volador Jr.

¡Triunfo para las técnicas! Marcela, India Sioux y Tessa Blanchard superaron a Reyna Isis, Dark Silueta y Keyra para quedarse con la victoria en duelo de Amazonas. #DomingoFamiliarCMLL

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Las Amazonas prometen emociones en la Arena México

Este martes 1 de septiembre también tendrá lugar la tercera lucha de Amazonas, en la que Tessa Blanchard e India Sioux enfrentarán a Candela y Perséphone.

Por su parte, Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. y El Cobarde se medirán ante Espíritu Negro, Fuego y Rey Cometa.

La función de este 1 de septiembre en la Arena México dará inicio con un match relámpago de pequeñas estrellas entre Pequeño Volador Jr. y Galaxy.

¿Dónde se consiguen boletos para la función del 1 de septiembre?

Las personas interesadas en acudir a la función del Consejo Mundial de Lucha Libre de este martes 1 de septiembre pueden comprar los boletos en las taquillas de la Arena México o por medio de Ticketmaster.

Las hostilidades comenzarán a partir de las 19:30 horas del Centro de México.

EVG