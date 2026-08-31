¡Oficial! Santiago Gimenez es nuevo delantero del Porto y estas son sus primeras palabras (VIDEO)

El mexicano Santiago Gimenez se convirtió este lunes 31 de agosto en nuevo delantero del Porto. El seleccionado nacional comenzará una nueva aventura en el balompié de Portugal después de un año y medio en la Serie A con el Milan.

“Quiero demostrar de qué estoy hecho”, fueron las primeras palabras del Bebote tras convertirse en el nuevo fichaje de los Dragones.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

Santiago Gimenez llega a préstamo al Porto

El mexicano Santiago Gimenez se une a la plantilla del Porto en calidad de préstamo con una posible opción de compra de 18 millones de dólares.

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Con los Dragones, el atacante surgido del Cruz Azul intentará recuperar la confianza que perdió con el Milan, club con el que tuvo buenos números a su llegada, pero posteriormente perdió protagonismo y las lesiones le impidieron tener más actividad.

Santiago Gimenez jugará la Champions League con el Porto, club que en dos ocasiones ha conquistado la Orejona, la más reciente de ellas en la Temporada 2003-2004.

Los Dragones son los actuales monarcas de la Primeira Liga de Portugal, luego de que en la campaña anterior terminaron líderes con una cosecha de 88 unidades.

La principal competencia de Santiago Gimenez en el Porto

El portugués André Silva se perfila como la principal competencia de Santiago Gimenez en la lucha por la titularidad en la delantera del Porto.

El español Samu Aghehowa es el atacante estelar del club lusitano. Sin embargo, se espera su regreso a las canchas a finales de octubre próximo, luego de que en febrero de este año sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que le impidió terminar la temporada pasada y acudir con La Roja al Mundial 2026.

¿Cuándo debuta Santiago Gimenez con el Porto?

El debut de Santiago Gimenez con el Porto podría ocurrir el próximo 4 de septiembre, cuando el equipo dirigido por el italiano Francesco Farioli enfrente como local al Moreirense en el arranque de la Jornada 5 de la Primeira Liga.

Los Dragones marchan líderes del campeonato portugués luego de ser el único club que salió con los brazos en alto en las primeras cuatro fechas.

EVG