Santiago Gimenez deja al Milan para llegar al FC Porto

El Bebote llegó al AC Milan en febrero de 2025 y, tras temporada y media, el mexicano cambiará de aires para ser el nuevo delantero del FC Porto en la liga de Portugal. El canterano de Cruz Azul viajó ayer al noroeste lusitano para cerrar su traspaso en este mercado.

El equipo de la Serie A y la institución portuguesa llegaron a un acuerdo por la cesión del atacante de 25 años, que después de quedar fuera de los planes de Ruben Amorim, tuvo que salir del cuadro del Milan para tener minutos en la temporada y recuperar el nivel que alguna vez se le vio.

Gimenez optó por irse con los Dragones para disputar la campaña 2026/2027 a pesar de que tenía ofertas en la liga de Turquía con el Trabzonspor, conjunto que llevó a Mohamed Salah a sus filas este verano. Las negociaciones llegaron a buen puerto para que el mexicano llegara lo antes posible al equipo portugués.

72 goles suma el mexicano en Europa

El movimiento del mexicoargentino se cerró como un préstamo gratuito por un año, así que el Porto no desembolsará alguna cantidad de momento, aunque en el contrato existe la opción de compra y, en caso de que los Dragones quieran quedarse con la ficha, tendrían que pagar 20.8 millones de dólares, más otros 2 millones de billetes verdes en variables por rendimiento.

El Porto podría obligarse a comprar la carta de Santiago Gimenez si el mexicano cumple un porcentaje mínimo de minutos con los Dragones, pero si llega a jugar menos de lo esperado, el canterano cementero volverá a la Serie A con el Milan.

El hijo del Chaco se une a la lista de futbolistas mexicanos que han vestido los colores del Porto, lista en la que se encuentran: Héctor Herrera, Jesús Tecatito Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez, así que el mundialista será el sexto jugador azteca en defender el escudo de los Dragones.

El delantero de 25 años llega a Portugal después de una temporada desastrosa con el AC Milan, en la que disputó únicamente 18 partidos y marcó solo un gol, razón por la que Ruben Amorim decidió no contar con él este año y en su lugar trajeron a Goncalo Ramos procedente del Paris Saint-Germain.

A pesar de su bajo rendimiento, fue convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo del 2026 con México y disputó cuatro compromisos con el Tricolor en el torneo veraniego.

El Bebote buscará en Portugal recuperar su mejor nivel que alguna vez mostró con el Feyenoord de Países Bajos, club con el que se dio a conocer en Europa y en la temporada 2023/2024 tuvo su mejor rendimiento anotador en el viejo continente, marcando 26 goles en 41 compromisos y dos de ellos fueron en la UEFA Champions League.

Una de las razones por las que es una buena decisión que Santi Gimenez se mude a Portugal es por los torneos que disputará el conjunto de los Dragones. El Porto tendrá participación en la Liga de Campeones y el mexicano podría sumar minutos en el torneo más importante a nivel de clubes.

Los rivales que enfrentará el conjunto portugués en esta edición del torneo internacional serán el Manchester City, Real Betis, PSV, Napoli, Liverpool, Slavia Praha, LASK y, por segunda ocasión, el mexicano se encontrará con su exequipo, el Feyenoord, en la Champions League, ya que en su llegada al AC Milan, se midió ante el conjunto de la Eredivisie en la fase de eliminación directa del torneo de la UEFA.