Supera el mexicano Pato O’Ward la marca de Adrián Fernández

Pato O’Ward vio la bandera a cuadros como primer lugar en la pista del Milwaukee Mile para ganar los dos eventos del Snap-on Makers and Fixers 250, lo que significó la segunda y tercera conquista del regiomontano en la temporada de IndyCar.

El equipo de Arrow McLaren celebró por todo lo alto lo conseguido por el regiomontano, ya que O’Ward superó el récord de victorias del mexicano Adrián Fernández en la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos con 12 conquistas en su carrera profesional.

El segundo puesto de la competenciavespertina en Milwaukee fue para Scott McLaughlin del equipo Penske, mientras que Christian Lundgaard culminó en la tercera posición con el otro monoplaza de Arrow McLaren, para completar el top 5 de la competencia, David Malukas y Álex Palou escribieron sus nombres en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

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El Dato: El piloto mexicano arrancó su historia en la IndyCar en septiembre del 2018 en el circuito de Sonoma Raceway, quedando en el noveno puesto de la parrilla.

La competencia fue un tanto complicada para todos los pilotos por las múltiples banderas amarillas que se hicieron presentes. La primera fue por un trompo que sufrió Grosjean, afortunadamente nadie chocó con él y pudo seguir en la pista. Durante la pausa en la carrera, los volantes pasaron a pits para realizar el cambio de gomas y Pato O’Ward fue el que más sufrió, ya que lo bajaron del servicio antes de poner el neumático trasero derecho.

Álex Palou arrancó desde la punta en la vuelta 47, mientras que O’Ward cayó hasta la decimocuarta posición, teniendo un trabajo complicado sobre el asfalto para remontar posiciones tras su infortunada parada en boxes, la cual puso al mexicano a pelear por el liderato.

17 carreras tiene la temporada de IndyCar

“Nos gusta Milwaukee”, comentó el piloto mexicano. “Ayer, el coche se sentía muy bien. Debo decir que tuve algunas dificultades durante el cierre; definitivamente fue así. Me costó un poco encontrar el ritmo. La pista estaba algo más caliente hoy, lo que sin duda hace que todo se lleve más al límite. Aproveché el coche al máximo cuando fue necesario”.

En la vuelta 141, Newgarden provocó la segunda bandera amarilla por un trompo y un choque contra uno de los muros. La contienda se reanudó en la vuelta 157, con McLaughlin de líder, y la competencia volvió a detenerse por tercera ocasión, ya que Grosjean tuvo un fuerte golpe en la curva cuatro del trazado tras perder el control de su vehículo.

O’WARD, celebra una de sus dos victorias, ayer, con su equipo. ı Foto: @ArrowMcLaren

El mexicano logró su segunda y tercera victoria en la temporada 2026 de la IndyCar después de su conquista en Mid-Ohio el pasado 5 de julio. La campaña en Estados Unidos aún tiene una corrida pendiente para terminar el año y será el 6 de septiembre en el trazado deLaguna Seca.

La carrera 1 en Milwaukee, que fue la segunda que conquistó el mexicano, se canceló un día antes por temas climatológicos, por lo que tuvo que reanudarse ayer para conocer al ganador y fue Pato O’Ward quien se subió a lo más alto del podio en menos de 24 horas.

El regiomontano terminó delante de David Malukas por diferencia de 1.7 segundos después de las 250 vueltas en el Milwaukee Mile y el tercer lugar fue para Rinus Veekay de Juncos Hollinger.

Álex Palou, a pesar de no terminar dentro del podio en las dos carreras del fin de semana, se coronó campeón de la IndyCar Series por cuarta ocasión consecutiva a falta de una carrera.

VICTORIAS DE PATO EN INDYCAR │ CONQUISTAS DE ADRIÁN FERNÁNDEZ │ CARRERAS ı Foto: Especial

PRÓXIMA CARRERA

Mission Grand Prix of Monterey

Fecha: domingo 6 de septiembre

Lugar: Raceway Laguna Seca

Hora: 12:30