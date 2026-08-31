Perú gana Maratón de CDMX por vez primera desde 2014

Cristhian Pacheco fue el ganador de la edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México con tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, siendo el primer corredor varonil de Perú en terminar en lo más alto del podio desde 2014, cuando su entrenador y hermano, Raúl Pacheco, consiguió su segundo triunfo. En 2017 Gladys Tejeda hizo lo mismo en la división femenil.

“Mi entrenador ganó en 2013 y 2014, sólo que antes la llegada era en el estadio (Olímpico Universitario). Estudiamos la ruta para planear la estrategia y poder ganar”, indicó el sudamericano, quien terminó delante de Anbesa Lencho Tefaye y Balew Yihunie Derseh, etíopes quienes completaron el podio con tiempo de 2:11:25 y 2:11:58, respectivamente.

IMÁGENES que sobresalieron, ayer, en el evento. ı Foto: Cuartoscuro

“Agradecer a la organización y a México por recibirme para esta competencia. También a todos los mexicanos. Este triunfo es para Perú y México”, comentó el nacido en Huancayo al finalizar el extenso recorrido por la capital tricolor.

El Dato: El Maratón de la CDMX repartió premios para los ocho primeros lugares absolutos de la varonil y femenil. Al ganador de la competencia se dio 50 mil dólares.

Etiopía se quedó con cinco de los seis primeros lugares del Maratón 2026 de la CDMX, ya que en la categoria Élite Femenil todo el podio fue de este país. Kasegn Alemtsehay Asefa, con tiempo de 2:29:30, se colgó la medalla de primer lugar, mientras que Gebremedhin Kidsan Alema (2:32:23) y Tefera Kolole Mekashu (2:34:04) fueron segunda y tercera, de manera respectiva.

IMÁGENES que sobresalieron, ayer, en el evento. ı Foto: Cuartoscuro

Cristhian Pacheco protagonizó una gran batalla durante la primera parte del recorrido con los atletas africanos, pero se logró separar del pelotón para llegar solo a la meta. Cuando cruzó el listón su cuerpo no daba más; se arrodilló para unos segundos después tirarse al piso. El peruano reconoció lo complicado de correr con la altura de la Ciudad de México.

44 veces un mexicano ha ganado el Maratón de la CDMX

“Llegué bien cansado. Lo más satisfactorio es ganar tras muchos meses de preparación”, dijo Pacheco, quien explicó: “Nos ha afectado bastante la altura y el recorrido. Pasando los 21 kilómetros hay subidas y afecta a los deportistas”.

Luego de ganar en México, el peruano ya fijó su siguiente reto, que es clasificar a los Juegos Panamericanos del siguiente año, que son en casa para él. “Toca recuperarme y juntar marcas para ir a Lima 2027”.

El albirrojo fue reiterativo en la forma en la que se quedó con el primer lugar en el Zócalo. “Hemos estado planificando estratégicamente y estudiado el recorrido, yo vengo de 3 mil 200 metros de altura en Perú y hemos buscado la mejor manera de poder ganar y se consiguió”, afirmó.

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El Maratón de la CDMX reunió a 30 mil competidores, quienes corrieron una distancia de 42.195 kilómetros. En esta edición se contó con una nueva llegada, ya que entraron de frente al Zócalo capitalino.

La última parte del camino llevó por la Plaza de la República, avenida Juárez, Francisco I. Madero, Simón Bolívar, República de El Salvador y finalmente avenida 20 de Noviembre hasta llegar al Zócalo, donde se encontraba la línea de meta.

Como ha sido una costumbre en los últimos años, la ruta de los participantes arrancó en el Estadio Olímpico Universitario. El primer bloque en salir fue el de débiles visuales y silla de ruedas a las 5:55 horas.

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Cinco minutos después se dio el disparo de salida para las competidoras de Élite Femenil y a las 6:05 horas arrancó su recorrido el bloque Élite Varonil, así como los corredores del bloque gris y amarillo, aproximadamente cinco mil corredores.

Todo el trayecto del Maratón CDMX incluyó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Glorieta de los Insurgentes, el Parque España y el Castillo de Chapultepec y Reforma. Otros puntos clave de la ruta fueron avenida Chapultepec, Mahatma Gandhi y calles de Polanco como Julio Verne, Luis G. Urbina, Emilio Castelar y Presidente Masaryk.

IMÁGENES que sobresalieron, ayer, en el evento. ı Foto: Cuartoscuro

Antes de la categoría Élite Varonil, los primeros en cruzar la meta fueron los corredores de silla de ruedas. En este bloque el ganador fue Gonzalo Valdovinos, quien se fijó la meta de ser el vencedor en la edición XLIII del Maratón de la CDMX y tras un duro entrenamiento lo consiguió.

“Una satisfacción ser el ganador, aquí está la recompensa de dejar a la familia por 20 días para hacer un campamento en Tlaxcala, porque la idea era ganar”, dijo en exclusiva para La Razón de México. “No hay palabras para describir este triunfo. El sacrificio y esfuerzo para el entrenamiento fue pesado, pero valió la pena porque ganamos el Maratón, mejoramos a nivel deportivo y tenemos Valdovinos para mucho rato”.

El año pasado el corredor sufrió una caída a media competencia por un choque accidental, pero lejos de verlo como algo desmotivante regresó para ganar.

Podios ı Foto: Especial