Messi cierra su historia con Argentina entre homenajes y emoción

Lionel Messi es cargado en hombros por sus compañeros tras un triunfo de Argentina en el Mundial 2026.

Leo Messi puso punto final a su etapa con la Selección Argentina después de una trayectoria que cambió para siempre la historia del futbol internacional. El capitán confirmó su despedida mediante una carta publicada tras la final del Mundial 2026, torneo en el que Argentina terminó como subcampeona frente a España.

La noticia provocó una inmediata reacción dentro y fuera del vestidor argentino. La propia selección dedicó un mensaje especial al delantero, destacando los años de entrega y los momentos inolvidables que protagonizó con la camiseta albiceleste.

“Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, escribió Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.

Compañeros de Leo Messi en Argentina le dedican emotivos mensajes

Lionel Messi alcanzó la cima con Argentina en Qatar 2022, cuando consiguió el título mundial que durante tantos años se le había resistido. A ese logro se sumaron otros episodios importantes de su carrera internacional, hasta convertirse en una de las figuras más representativas de la historia del combinado sudamericano.

Sus compañeros tampoco dejaron pasar la oportunidad de despedir al histórico número 10. Rodrigo de Paul resaltó tanto sus cualidades dentro de la cancha como su manera de relacionarse con compañeros y trabajadores de la selección, mientras que Leandro Paredes, Cristian Romero, Ángel Di María y Nicolás Tagliafico le dedicaron mensajes de agradecimiento y admiración.

Una de las fotos que compartió Ángel Di María tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. ı Foto: Facebook de Ángel Di María

El Cuti Romero le dedicó unas palabras a Lionel Messi en sus instastories. ı Foto: IG @cutiromero2

La despedida también trascendió el futbol. Franco Colapinto, representante argentino en la Fórmula 1, reconoció la influencia de Messi y destacó su capacidad para levantarse ante las dificultades. Gerónimo Rulli, por su parte, recordó especialmente la oportunidad de conocer al Messi fuera del terreno de juego y habló de su ejemplo de esfuerzo, compañerismo y amor por Argentina.

“Sos eterno. Pero no solo por lo que nos diste como jugador, sino porque nos mostraste el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo, y por sobre todas las cosas del amor por nuestro país. Gracias por haberme dado la posibilidad de conocer a Leo, el ser humano, no el jugador. Te vamos a extrañar mucho”, Rulli.

Antonela Roccuzzo celebra la historia de Lionel Messi con Argentina

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, también reaccionó públicamente al anuncio. Con un mensaje cargado de orgullo, celebró haber acompañado a Messi durante un recorrido en el que finalmente pudo alcanzar varios de los grandes objetivos que persiguió con su país.

“Te merecías esta historia y mucho más”, escribió la esposa de Leo.

El mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi en Instagram, tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. ı Foto: IG @leomessi

Con su retiro internacional, Lionel Messi deja atrás una era marcada por títulos, decepciones, récords y una conexión especial con la afición argentina. Más allá de los trofeos, su legado con la albiceleste queda ligado a una generación que pudo verlo cumplir el sueño de levantar la Copa del Mundo y despedirse como uno de los grandes ídolos deportivos de su país.

“Hoy se despide de la Selección el jugador que todos admiramos. Gracias infinitas”, escribió Giuliano Simeone, compañero de Leo en el pasado Mundial.

EVG