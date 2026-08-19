Así celebró Leo Messi su primer gol con el Inter Miami tras el fallecimiento de su padre (VIDEO)

Leo Messi vivió un triste momento después de perder a su padre hace unas semanas, pero parece que lo único que lo puede poner feliz, además de su familia, es el futbol, ya que la sonrisa volvió a la cara del astro argentino después de marcar un gol con el Inter Miami en la temporada de la MLS.

El dorsal ‘10′ de Las Garzas marcó el segundo tanto de su equipo en el encuentro ante el Philadelphia Union. Leo Messi se dirigió a una de las esquinas del terreno de juego con una sonrisa de oreja a oreja, esperando a sus compañeros para celebrar su primera anotación tras el fallecimiento de su padre hace un par de semanas.

VOLVIERON LOS GOLES DE MESSI. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/j0n8yJwaf1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 20, 2026

Leo Messi solo se ausentó un partido por el fallecimiento de su padre

Leo Messi viajó a Argentina para estar presente en el funeral de su padre, el cual se llevó a cabo mientras el Inter Miami disputaba la Leagues Cup, pero el dorsal ‘10′ de Las Garzas solo estuvo fuera de Estados Unidos un par de días y únicamente se ausentó de un encuentro con el conjunto de Florida.

El delantero de 39 años no estuvo presente en el segundo compromiso del Inter Miami en la Leagues Cup, el cual fue ante el Monterrey y por el que la clasificación de Las Garzas se tambaleó antes de la última fecha del torneo. Messi volvió para enfrentar al León, aunque su equipo cayó en el marcador y quedaron eliminados del torneo.

Leo Messi volvió a sonreír tras vivir un terrible momento en su vida personal, la cara del dorsal ‘10′ del Inter Miami demuestra que sigue disfrutando de lo que hace a pesar de la pérdida que sufrió hace unos días.

¿Cuándo es el próximo encuentro de Leo Messi con el Inter Miami?

Leo Messi y compañía siguen en busca del título de la MLS por segundo año consecutivo, después de ser campeones por primera vez del torneo la temporada pasada.

El siguiente compromiso de Las Garzas será en la cancha del NU Stadium cuando reciban al Toronto FC en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla general del torneo local.

El conjunto de Florida está en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS y pelea el liderato con el Nashville, aunque tienen una ventaja de poco más de cinco puntos sobre el Inter Miami.

DCO