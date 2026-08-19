‘Platicas del Mal’ se disculpa por comentarios contra Cruz Azul Femenil

Luego de que se viralizara un clip sobre los comentarios que emitieron Mike “Máquina del Mal”, Santiago Domínguez, y Criss Ángel “Babuino” en “Platicas del Mal” sobre el equipo femenil de Cruz Azul, estos emitieron una disculpa.

En días recientes se viralizó un clip en el que se puede crear a los tres creadores de contenido detrás de la autodenominada “mesa de análisis” deportivo; Platicas del Mal, realizando comentarios despectivos sobre las integrantes de Cruz Azul Femenil.

Pese a asegurar que no les importaba el futbol femenil, los creadores de contenido comenzaron a hacer comentarios en tono de burla sobre el desempeño de las futbolistas durante el partido que jugaron contra el América el pasado 8 de agosto.

La directora deportiva de Cruz Azul condena lo que dijo el Santi sobre la goleada 10-0 a la Femenil pic.twitter.com/n2vX8tD2YE — CapitánCalzon⚽️ (@CapitanCalzon77) August 16, 2026

Dijeron que a las jugadoras les pagaban poco, les pagaban con vales de despensa, que deberían correrlas, e incluso señalaron que sería oportuno “mandarlas a un table dance a ver si les va mejor”.

Ante esto, el CF Cruz Azul emitió un comunicado en el que aseveraron que se reservan el derecho de tomar acciones penales y civiles en contra de los creadores de contenido, y que no colaborarían con ellos o con las empresas que los financian.

“Platicas del Mal” se disculpa

Tras la polémica que se generó en redes sociales, “Pláticas del Mal” emitió un comunicado este martes, en el que señalaban que su espacio estaba destinado a hablar sobre futbol “con pasión, humor y, muchas veces, con un tono irreverente”.

Pese a lo anterior, reconocieron que esto no justificaba las expresiones vertidas en su contenido “que pueden denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres”, por lo que reconocieron que sus comentarios “fueron inapropiados y cruzaron una línea”.

el babuino podrá ser un maldito simio pero aquí decidió soltar puros factos pic.twitter.com/kN4tkEetbN — Seblaubema (@Seblaubema) August 17, 2026

Aseguraron que asumirían la responsabilidad de sus comentarios, pues no minimizaban o justificaban el impacto de sus palabras; además, ofrecieron una “disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a sus familias y a todas las personas que se sintieron agredidas”.

Pese a que señalaron que aprenderían “a ser más responsables con la conversación” que podían generar con sus comentarios públicos, algunos internautas comentaron que esperaban que tomaran otras medidas además del comunicado.

En los comentarios de dicha publicación, los usuarios compartieron que “además de publicar una disculpa, estaría bien conocer las responsabilidades que existen cuando utilizas un medio de comunicación para normalizar este tipo de discursos”.

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