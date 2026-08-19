¡OFICIAL! Cruz Azul se mudará de la CDMX y el presidente anuncia que ya tienen estadio; ¿Dónde jugará La Máquina?

Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, estuvo presente en la Mañanera en Palacio Nacional. Allí dio a conocer la inversión de poco más de 6 mil 500 millones de pesos para reacondicionar la planta de Cemento Cruz Azul Hidalgo. También confirmó que el equipo de la Liga de Expansión jugará sus partidos de local en el Estadio Refundación.

“Nos llevamos la Liga de Expansión, de la Liga MX, a jugar en el Estadio Refundación; con ello pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte, que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas, generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, comentó el presidente de Cruz Azul.

Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, anunció que llevará al equipo que juega en la Liga de Expansión al Estadio Refundación, en Hidalgo, con el objetivo de activar la economía de la zona. pic.twitter.com/qCiU9K9H4R — Indigo FAN (@IndigoFAN_) August 19, 2026

¿Cuál es la capacidad del Estadio Refundación, donde jugará el Cruz Azul Hidalgo?

El Cruz Azul Hidalgo es el equipo de segunda división de La Máquina, el cual jugará sus partidos de local en la cancha del Estadio Refundación, buscando activar la economía de la ciudad donde se encuentra la planta de cemento de la Cooperativa.

El recinto que se encuentra en Avenida Tula, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, tiene la capacidad para 7 mil 761 aficionados y muchos de ellos llegan a ser los mismos residentes de la ciudad. Aunque hay aficionados que hacen el viaje para ver jugar a La Máquina.

En la pretemporada, el equipo de Joel Huiqui visitó la cancha del Estadio Refundación para tener un partido amistoso previo al arranque del Apertura 2026. Cruz Azul tiene a sus tres categorías jugando en diferentes ciudades: la varonil en el Estadio Azteca, la femenil en el Estadio Unidad Deportiva Centenario y el de Liga de Expansión en el Estadio Refundación.

DCO