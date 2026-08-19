Se acabó el sueño de Obed Vargas en el Atlético de Madrid; ¿Jugará en la Liga MX?

Obed Vargas volvió a reportar con el Atlético de Madrid después de su participación en la Copa del Mundo con México y el mediocampista tuvo actividad en los partidos amistosos de los colchoneros; sin embargo, en el primer partido del conjunto español en LaLiga, el mexicano quedó fuera de la convocatoria.

El mensaje entre líneas de Diego Simeone es claro: las puertas están abiertas por si Obed Vargas quiere salir del equipo en busca de minutos en otra institución y no es que el entrenador argentino no valore al mexicano, sino que el mediocampista nacido en Alaska no entra en los planes del Cholo y una de sus complicaciones es el exceso de jugadores en esa posición.

Primera convocatoria del Atleti 26/27. pic.twitter.com/1ZqlvBpY8y — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Estos son los números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

El sueño de Obed Vargas en el Atlético de Madrid sigue intacto hasta el momento, ya que varios reportes informan que el Feyenoord busca llevar a sus filas al mexicano en calidad de cedido, ya que Vargas no ha tenido los minutos necesarios para ganarse un puesto en el once titular.

Sin embargo, una de las metas del mexicano es jugar un partido de Champions League, ya que en la campaña pasada no pudo debutar en la competencia más importante a nivel de clubes, en la que los colchoneros lograron llegar hasta las semifinales del torneo.

El mediocampista mexicano lleva 13 encuentros disputados con el equipo de Diego Simeone y 12 de ellos han sido en LaLiga de España, tiene dos tarjetas amarillas, aunque aún no ha podido estrenarse como goleador con los colchoneros en un partido oficial.

💣🚨 BREAKING: Atlético Madrid have decided to send Obed Vargas out on LOAN!



Clubs in Spain and Feyenoord have shown interest.@CLMerlo pic.twitter.com/kJSPfJcQVT — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 19, 2026

Obed Vargas marcó un gol en la pretemporada con el Atlético de Madrid

Obed Vargas disputó todos los partidos de preparación con el Atlético de Madrid estas últimas semanas y en uno de ellos logró marcar gol con el conjunto de Diego Simeone.

El mediocampista mexicano convirtió la pena máxima por gol en el encuentro ante el Getafe, el primer compromiso amistoso de los colchoneros en la pretemporada.

Después de eso, Obed Vargas tuvo acción ante el Manchester United, Manchester City y el Marsella. Lamentablemente en el primer partido del conjunto español en LaLiga ante el Málaga no fue convocado por el Cholo Simeone.

DCO