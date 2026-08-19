El sueño de Emilio Azcárraga que involucra al Canelo Álvarez, pero se deben dar prisa en cumplirlo

Emilio Azcárraga, dueño del Club América, tiene un ambicioso plan para la carrera del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, ya que comentó que el púgil podría tener un combate en el Estadio Azteca.

“Yo le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene el Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, y llegar y decir: ‘Ya lo hicimos con Julio César, vale la pena, por todo esto que sucedió”, dijo Azcárraga en entrevista con el programa de TUDN, Línea de 4.

El dueño del América indicó que el Coloso de Santa Úrsula puede ser sede de un combate del Canelo, pues el inmueble ya albergo una pelea de box del otro gran referente del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Fue en 1993, cuando el Gran Campeón se midió a Greg Haugen en un lleno descomunal.

El inicio de la carrera del Canelo fue en México, pero desde muy temprana edad se hizo una estrella global y empezó a desarrollar y cimentar su trayectoria en Estados Unidos, además de recientemente peleas en Arabia Saudita.

“Creo que no hay que dejarlo ahí. Habrá un lleno total y habrá otros proyectos que no, pero creo que vale mcho la pena pensar en que, aparte de ser la catedral del futbol, como se vuelve un bastión del deporte”, terminó.

A sus 36 años, el Canelo se encuentra en el tramo final de su trayectoria profesional, lo que reduce la ventana de oportunidad para pactar un evento de esta magnitud. Los combates de Saúl Álvarez suelen agendarse tradicionalmente durante los fines de semana patrios de mayo y septiembre en Las Vegas, lo que requiere meses de negociación previa.

No sería la primera vez que el pugilista tapatío llena un estadio en México. En mayo de 2023, Álvarez venció a John Ryder en el Estadio Akron ante más de 50,000 personas. Ahora, con la puerta abierta del recinto más importante del país, la pelota está en la cancha de Canelo Promotions para decidir si aceptan el reto y hacen historia antes del retiro del campeón.

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