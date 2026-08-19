¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala y por qué se desmaya en todos los partidos que juega?

La disponibilidad de Jamal Musiala para el inicio de la temporada del Bayern Múnich está en duda después de desplomarse en partidos consecutivos de calentamiento debido a un problema neurológico.

Jamal Musiala explicó en una publicación de Instagram la noche del martes que le han diagnosticado “crisis de ausencia breves, temporales, pero fácilmente tratables causadas por una disfunción neurológica” y que pueden provocar los momentos que ocurrieron contra Heidenheim y Leipzig.

Pero añadió que no había “ningún riesgo adicional para la salud” y que quiere seguir viviendo su “vida cotidiana y mantener mi pasión por jugar al fútbol”.

Geçirdiği trafik kazasının ardından bayılma problemi yaşayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maçında yaşadığı bayılmanın ardından bugün Heidenheim karşılaşmasında da yeniden bayıldı 🤯 pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ — MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026

Esta fue la reacción del Bayern Múnich tras lo ocurrido con Jamal Musiala

El Bayern no ha emitido ningún comunicado ni ha publicado actualizaciones sobre el estado del jugador. La estrella alemana de 23 años cayó poco después de ingresar al campo en un amistoso contra Heidenheim el martes, tres días después de un incidente similar ante Leipzig. Recibió un breve tratamiento en el terreno de juego antes de retirarse en ambas ocasiones.

El Bayern inicia la temporada el sábado en Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, y luego comienza la defensa de su título de la Bundesliga contra Stuttgart el fin de semana siguiente.

La agencia de noticias DPA, citando fuentes del Bayern no identificadas, informó el miércoles que no había indicios de que Jamal Musiala no pueda continuar su carrera como antes, pero no había información sobre si puede jugar contra Dortmund o Stuttgart.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

El jugador comentó que está atravesando un proceso, pero que cuenta con el mejor apoyo a su alrededor.

“Estoy recibiendo una atención médica excelente para esto y soy muy optimista. El FC Bayern y mi círculo personal siempre están a mi lado, apoyándome durante todo este proceso”, expresó Musiala en su publicación en redes sociales.

Musiala se perdió gran parte de la temporada pasada por una fractura de pierna sufrida en el Mundial de Clubes en julio del año pasado, pero regresó en enero y sus actuaciones cada vez más sólidas le valieron un lugar en la selección de Alemania para el Mundial.

Jamal Musiala anotó tres goles y dio cinco asistencias en 15 apariciones en la Bundesliga la temporada pasada. También marcó dos y dio otra asistencia en la Liga de Campeones. En total, suma 69 goles en 231 partidos con el Bayern.

DCO