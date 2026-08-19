¿Por qué el Olympiacos aún no anuncia a La Hormiga González, ya se cayó el fichaje?

Siguen las negociaciones entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Olympiacos de Grecia, equipo que mandó una tercera oferta por el delantero mexicano Armando Hormiga González, quien todavía sigue entrenando bajos los colores del Rebaño Sagrado.

Tras dos negativas de la directiva del Club Deportivo Guadalajara, el conjunto griego insiste en fichar al ariete azteca de 23 años y los reportes señalan que esta tercera oferta está más cercano a las pretensiones del chiverío.

El Olympiacos ya está cerca de los 15 millones de dólares que pretende Chivas por el 90 por ciento de la carta de Armando González, más variables. Esta oferta puede convencer a los rojiblancos de aceptar la oferta del cuadro más grande de Grecia.

Los reportes indican que Chivas debe responder a esta tercera oferta en los próximos días, en especial para que el Olympiacos no desista de contratar a La Hormiga, quien fue convocado por la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuántos mexicanos han jugado en Grecia?

Luego de un par de campañas goleadoras y de jugar en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, el delantero Armando González se prepara para su primera experiencia en Europa con el Olympiacos, marcando el inicio de una nueva aventura de un jugador azteca en Grecia.

La Hormiga será el onceavo futbolista azteca en jugar en el balompié helénico. La Superliga Griega es una competencia que en últimos años se ha convertido en un destino para jugadores mexicanos, un romance que inició con Nery Castillo, quien sigue siendo el mejor representante que hemos tenido, siendo siete veces campeón de liga y anotando 56 goles y 13 asistencias en 195 apariciones entre el Olympiacos y Aris Salónica.

Además de Castillo, los otros elementos aztecas en Grecia son Antonio de Nigris, Alan Pulido, Paolo Medina, Pedro Arce, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Jordan Silva, Jorge Sánchez, Jonathan Gómez y a la espera que esta lista se una Armando ‘Hormiga’ González.

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