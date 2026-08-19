Raúl Tala Rangel viviría sus últimos momentos en Chivas; campeón de Europa lanzaría oferta millonaria

Raúl Tala Rangel, portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara y quien fuera el arquero titular de México en la Copa del Mundo 2026, podría estar viviendo sus últimos momentos en la Liga MX, pues se reporta un gran interés de un gigante de Europa por sus servicios.

De acuerdo con información de medios nacionales e internacionales, el Dinamo Zagreb, equipo de Croacia, está muy interesado en el Tala, tanto que el conjunto europeo ya habría tenido un primer acercamiento con la directiva de Chivas, que podría pretender cerca de 15 millones de dólares por Rangel.

Reporta @MatteMoretto que el Dinamo Zagreb 🇭🇷 está muy interesado en el fichaje del ‘Tala’ Rangel 🇲🇽 (26) para este verano. El guardameta mexicano que recientemente disputó la Copa del Mundo, ha llamado la atención de varios clubes del viejo continente y el croata es uno de… pic.twitter.com/k7XTNv284U — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 19, 2026

El Dinamo contactó al Rebaño Sagrado para saber si es posible negociar por el Tala Rangel, quien jugó los cinco partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, torneo que habría ayudado a subir el valor de las pretensiones económicas de los rojiblancos.

De acuerdo con reportes, las Chivas piden cerca de 15 millones de dólares por su portero titular, pero por el momento no hay una oferta por parte del conjunto croata, que viene de ser campeón de Croacia y que busca su boleto a la Champions League 2026-2027.

Las siguientes semanas o días pueden ser clave para conocer la postura del Dinamo Zagreb, que solo ha mostrado interés por el portero mexicano, que actualmente tiene 26 años de edad.

Chivas se desmantela

Además de la posible salida del Tala Rangel, se reporta que las Chivas pueden perder a Armando Hormiga González, quien suena fuertemente para salir con rumbo al Olympiacos, que ya le hizo al Rebaño una segunda oferta por el delantero mexicano.

El sitio local Sport24 reveló que el club griego le ofrece ahora 9.8 millones de dólares al Guadalajara por los servicios del goleador. El citado medio también dio a conocer que la institución más laureada del balompié helénico agrega una bonificación del 20 por ciento para el Rebaño en la reventa del seleccionado nacional.

La primera oferta del Olympiacos a Chivas por la Hormiga González fue de 7 millones de dólares. El futbolista nacido en Celaya, Guanajuato, disputa actualmente su sexto torneo con el conjunto rojiblanco, con el que fue bicampeón de goleo en las dos campañas previas, las del Apertura 2025 y Clausura 2026.

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