Isaac del Toro domina el prólogo del Tour de Alemania y arrancará la primera etapa como líder

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue demostrando un gran nivel en el calendario internacional, ya que el nacido en Ensenada, Baja California, conquistó el prólogo de 2.6 kilómetros del Tour de Alemania 2026. Esto quiere decir que iniciará como líder la primera etapa de 215.3 kilómetros de la competencia.

El de La Baja salió con todo en el prólogo, que es una primera parada antes del arranque oficial de la primera etapa en suelo alemán. El recorrido de poco más de dos kilómetros para el Torito duró tan solo tres minutos y ocho segundos.

🔥🥇 Torito wins the prologue at the @DeineTour !



A flying start in Germany as @ISAACDELTOROx1 storms to victory and takes the first leader’s jersey of the race 🔥



Vamos, Torito 🐂❤️‍🔥#WeAreUAE #DeineTour pic.twitter.com/n2fmc9O4Tt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 19, 2026

Isaac del Toro arrancó con el pie derecho en la Vuelta a Alemania 2026 y se convirtió en el primer mexicano en liderar la clasificación general de este tour y portará el maillot azul.

El Torito compitió por primera vez en este certamen y lo hizo como líder del UAE Team Emirates XRG, que también mandó a Nils Politt. Los ciclistas regresan a la acción el próximo jueves 20 de agosto, en la primera prueba general de la Vuelta a Alemania.

El segundo lugar en el prólogo del Tour Alemán fue para el pedalista Paul Magnier de Soudal Quick-Step. El francés viene de tres victorias en el Giro de Italia y uno en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

A top ride from @ISAACDELTOROx1 gives him the blue leader’s jersey at the @DeineTour ⏱️❤️‍🔥



Isaac won the opening prologue, with teammate @morgadoisme riding well to seventh.



Great start, guys 🇩🇪 #WeAreUAE | #DeineTour pic.twitter.com/K3CNlsdjA3 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 19, 2026

Lo que debes saber de la participación de Isaac del Toro en el Tour de Alemania

El mexicano Isaac del Toro lidera al UAE Team Emirates en el Tour de Alemania 2026, su primera carrera después de haber competido en la Clásica de Hamburgo.

El Torito será colíder de su equipo junto con el alemán Nils Politt, quien en 2021 ganó esta carrera, que este año está programada para desarrollarse del miércoles 19 al domingo 23 de agosto.

António Morgado, Vegard Stake Laengen, además de los jóvenes Matteo Vanden Wijngaert y Moritz Mauss son los integrantes del UAE Team Emirates para el Tour de Alemania 2026, evento al que Isaac del Toro se presenta con deseos de dejar atrás la caída que le impidió tener un mejor resultado en la Clásica de Hamburgo.

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