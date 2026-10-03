Max Verstappen logra la pole position para el Gran Premio de Baréin de F1; Checo Pérez largará en el lugar 20

Max Verstappen, de Red Bull, celebra tras ganar la pole para el Gran Premio de Baréin.

Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 (F1), en la que el piloto Max Verstappen, de la escudería Red Bull Racing, consiguió la pole position. El mexicano Sergio Checo Pérez largará en la posición 20.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA!! 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/NgtaCAZacL — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

El top 3 de la clasificación del Gran Premio de Baréin lo consiguieron los volantes Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, de las escuderías Ferrari y Mercedes, de manera respectiva.

El Gran Premio de Baréin de F1 se lleva a cabo este domingo 3 de octubre en el Circuito de Sepang, localizado en Selangor, Malasia.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

¿Por qué es en Malasia el Gran Premio de Baréin de F1?

El Gran Premio de Baréin de F1 se lleva a cabo en el Circuito de Sepang, en Malasia, debido a la cancelación de la carrera original en Medio Oriente, la cual debía efectuarse en abril, pero no se desarrolló por los conflictos geopolíticos en la región.

Baréin no quería perder su lugar en la F1 2026, razón por la cual acordó trasladar su presupuesto al Circuito de Sepang, en Malasia, que contaba con la disponibilidad y homologación Grado 1 de la FIA.

Fue por ese motivo que el Gran Premio de Baréin se reubicó en el fin de semana del 2 al 4 de octubre, en medio de las carreras en Azerbaiyán y Singapur.

Debido a acuerdos comerciales, el evento conserva de manera oficial el nombre de Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air de Baréin en Malasia.

EVG