Clara Brugada le da la bienvenida a Checo Pérez a la CDMX para su Show Run de la F1

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó un mensaje en redes sociales en donde aseguró que la CDXM se encuentra lista para recibir de nuevo al piloto tapatío Checo Pérez, quien antes del Gran Premio de México de F1 tendrá un Show Run para los aficionados.

En un video compartido en su cuenta de X, la mandataria puntualizó que “nuevamente la CDMX se convierte en una gran escenario del deporte internacional” al tener un recorrido de exhibición de Checo Pérez en conmemoración de su carrera 300 dentro de la máxima categoría del deporte motor.

¡La Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente a @SChecoPerez!



Nuestro piloto mexicano celebrará 300 Grandes Premios en Fórmula 1 con un espectacular Show Run por Paseo de la Reforma el próximo 28 de octubre.



¡Ven a vivir la #F1ESTA del #MéxicoGP en el corazón de… pic.twitter.com/FrM2eaOlX9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 30, 2026

“¡La Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente a @SChecoPerez! Nuestro piloto mexicano celebrará 300 Grandes Premios en Fórmula 1 con un espectacular Show Run por Paseo de la Reforma el próximo 28 de octubre. ¡Ven a vivir la #F1ESTA del #MéxicoGP en el corazón de nuestra ciudad!“, se lee en el mensaje que acompaña la publicación en redes.

Checo Pérez tomará las calles de la Ciudad de México el miércoles 28 de octubre a las 10 de la mañana. El piloto azteca tiene un Show Run en Paseo de la Reforma. Será un recorrido en donde los aficionados podrán ver de cerca al piloto de Cadillac.

¿Qué es un Show Run de la F1?

Un Show Run de la Fórmula 1 es un evento de exhibición pública y gratuita organizado por las escuderías o la categoría para acercar la experiencia del automovilismo al público que en su mayoría no puede asistir a un Gran Premio. Consiste en un recorrido corto a alta velocidad por las avenidas principales o circuitos improvisados en el centro de grandes ciudades.

Para un Show Run se cierran vialidades o avenidas icónicas, como Paseo de la Reforma en la CDMX, Las Vegas Strip o el centro de Madrid, para acondicionar una recta y algunas curvas temporales.

El piloto busca dar espectáculo al público mediante las famosas donas o trompos, que consiste en quemar llanta haciendo girar el auto sobre su propio eje, para que los aficionados escuchen de cerca la potencia del motor de un coche de F1.

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