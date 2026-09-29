Así fue el accidente donde murió la copiloto Soraya Barreiro | FOTOS

Soraya Barreiro Rodríguez, una joven copiloto de 20 años de edad, perdió la vida el pasado 26 de septiembre durante un accidente que sufrió en la edición 29 de la competencia del Rally Villa de Llanes.

Durante las primeras horas del sábado pasado, Barreiro Rodríguez perdió la vida en uno de los tramos más difíciles del rally, el tramo cronometrado del Mazcucu, en donde ocurrió el terrible choque que terminó con su vida.

La zona motañosa de Austrias en donde está ubicado el tramo Mazcucu es conocido por la irregularidad, pendientes pronunciadas y curvas que son un reto para los competidores del rally.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de pistas Clara Brugada le da la bienvenida a Checo Pérez a la CDMX para su Show Run de la F1

⬛️A copiloto asturiana Soraya Barreiro falece nun accidente durante o Rally de Llanes



📌O coche no que participaba canda Germán Romano incendiouse. O piloto quedou ferido con queimaduras



📌O rally, no que Cohete Suárez buscaba o súpercampionato, quedou suspendido inmediatamente pic.twitter.com/HwETug8Lkj — En Xogo (@EnXogoG) September 27, 2026

Sobre lo ocurrido, la Escuderia Villa de Llanes emitió un comunicado en el que lamentaron la pérdida de Soraya Barreiro, y precisaron que los tramos cronometrados quedaron suspendidos de manera definitiva.

Esta decisión fue tomada “como señal de profundo dolor y máximo respeto. En estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo, entendemos que la competición deportiva carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato”.

Accidente de Soraya Barreiro

La copiloto Soraya Barreiro viajaba a bordo de un BMW identificado con el número 61, en el que competía junto al piloto Germán Romano, cuando el vehículo salió del tramo Mazcucu.

Esto provocó que alrededor de las 13:50 horas el BMW 325i se impactara fuera de la carretera, y de manera inmediata comenzó un incendio que impidió el rescate de Soraya Barreiro, mientras que Germán Romano pudo ser trasladado al Hospital de Arriondas.

Vehículo en el que viajaba Soraya Barreiro ı Foto: Especial

De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias, recibieron información sobre el accidente del vehículo incendiado a las 13:53 horas; además, se precisó que uno de los ocupantes del vehículo no pudo salir.

Accidente del Rally Villa de Llanes ı Foto: Redes Sociales

Por tanto, alrededor de las 14:09 horas del sábado se informó que la persona que se encontraba al interior del vehículo perdió la vida en el lugar del accidente; además, fue hasta las 14:36 horas que los bomberos pudieron apagar el fuego por completo.

Soraya Barreiro ı Foto: Especial

El Rally Villa de Llanes fue suspendido luego de que se confirmara la muerte de Soraya Barreiro, por lo que además del minuto de silencio que se dio en el lugar, los tramos de la competencia que quedaban pendientes fueron abandonados por los participantes.

Minuto de silencio convocado por la Escudería Villa de Llanes en memoria de Soraya Barreiro.



D.E.P.#SuperCER 🇪🇸 pic.twitter.com/tWFKnvkW7N — Supercampeonato de España de Rallyes (@SuperCER_RFEDA) September 28, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.