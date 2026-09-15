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Helicóptero de noticias se estrella y deja al menos 3 muertos en Los Ángeles | VIDEO

Helicóptero de la cadena KNBC-TV se estrelló durante la cobertura de en directo del choque de un autobús

Helicóptero se estrella y deja tres personas muertas en Los Ángeles, el 15 de septiembre de 2026.
Helicóptero se estrella y deja tres personas muertas en Los Ángeles, el 15 de septiembre de 2026. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Tres personas murieron luego de que un helicóptero de la cadena KNBC-TV se desplomó y estrelló este martes en Los Ángeles, California, informó el Departamento de Bomberos.

De acuerdo con Reuters, el incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba una cobertura en directo de una choque entre un autobús de Los Ángeles Metro y un vehículo particular, en el que dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, cuatro personas fueron evaluadas en el lugar del accidente; sin embargo tres fueron declaradas fallecidas y una fue trasladada a un hospital local en estado desconocido.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigarán el accidente, señaló el departamento.

En tanto, laa alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se dijo “absolutamente devastada por las personas fallecidas tanto en el accidente del helicóptero como en la colisión en Chatsworth, y agradeció a los equipos de emergencia su rápida intervención.

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cehr

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