Ecuador declara ‘duelo nacional’ por muerte de director de Inteligencia y su esposa en accidente de helicóptero

Accidente aéreo al norte de Kenia, en África Oriental, el 19 de agosto de 2026.

Al menos 7 personas murieron este miércoles en un accidente aéreo ocurrido al norte de Kenia, en África Oriental, entre ellas el director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, además de cinco ciudadanos estadounidenses.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:13 horas de este 19 de agosto, cuando un helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, se desplomó en las inmediaciones del monte Lolokwe, o Ololokwe, ubicado en el condado de Samburu.

BREAKING - A tourist helicopter has crashed in Kenya, no survivors, according to reports



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Al respecto, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por su sigla en inglés), precisó que el helicóptero era operado por la empresa Lady Lori Helicopters, que posteriormente confirmó que una de sus aeronaves estuvo involucrada en el accidente.

A través de su cuenta de Instagram, la empresa precisó que el helicóptero realizaba un vuelo chárter desde la reserva Suyian Conservancy hacia el monte Ololokwe, y que transportaba a clientes de la agencia de viajes de lujo &Beyond.

Lady Lori Helicopters informó que se desconocen las causas del siniestro, aunque señaló que las autoridades mantienen una investigación y aseguró que cooperaría en las diligencias.

“Nuestro más sentido pésame está con los invitados, la tripulación, sus familias y seres queridos, y todos los afectados por este trágico accidente”, expresó.

Entre los fallecidos se encuentra el presidente y gerente de estaciones de Telemundo en Florida, José Suárez, informó Noticias Telemundo. El presidente de NBCUniversal News Group, César Conde, la presidenta de NBCUniversal local, Valari Staab y el presidente de Telemundo Station Group, José Cancela, lo recordaron como un “líder muy respetado, además de un querido amigo y colega”.

Por separado, el gobierno de Ecuador confirmó el fallecimiento del director general del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi Ycaza, y de su esposa, por los que el presidente Daniel Noboa Azin declaró tres días de “duelo nacional”.

El fallecido director general del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi Ycaza. ı Foto: Gobierno de Ecuador

Ecuador declara ‘duelo nacional’

En un comunicado, el gobierno del país sudamericano informó que la medida aplicará en todo el territorio ecuatoriano los días 20, 21 y 22 de agosto. Durante ese periodo, la bandera permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, civiles y militares, como antesala a un funeral de Estado.

“La amplia e intachable trayectoria de Michele Sensi-Contugi Ycaza deja un importante legado para el país. Su compromiso, liderazgo y vocación marcaron una destacada carrera en los ámbitos público y privado, siempre guiada por su dedicación y entrega al Ecuador”, destacó el gobierno de Daniel Noboa.

Al citar un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos la agencia de noticias Associated Press informó que las otras cuatro víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

No obstante, ninguna autoridad precisó qué ocurrió con la tripulación del helicóptero accidentado, o si estaban incluidos en el recuento de víctimas.

Por separado la Embajada de Estados Unidos en Kenia informó que mantenía contacto con las autoridades locales y que brindaba asistencia consular.

“Nuestras más profundas condolencias a los seres queridos de aquellos que perecieron en el accidente de helicóptero”, agregó.

Our deepest condolences to the loved ones of those who perished in today’s helicopter crash in Samburu County. We are in touch with local authorities and providing consular assistance. — U.S. Embassy Nairobi, Kenya (@USEmbassyKenya) August 19, 2026

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cehr