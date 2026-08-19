¿De dónde era José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida que falleció en accidente aéreo?

Murió José Alberto Suárez, el presidente de Telemundo, durante un vuelo chárter en Kenia en un helicóptero que transportada a siete personas, incluyendo al jefe de Inteligencia de Ecuador y su esposa.

“Con profundo dolor compartimos la trágica noticia de que José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia”, expresaron en un comunicado ejecutivos de NBCU y Telemundo Station Group.

El accidente habría ocurrido alrededor de las 9:13 horas. La aeronave, operada por Lady Lori Helicopters, trasladaba a pasajeros que viajaban con la compañía turística &Beyond; el terreno donde ocurrió el impacto era irregular, por lo que las tareas de búsqueda y recuperación se complicaron.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron oficialmente qué provocó la caída del helicóptero; se analizan varios elementos como las condiciones meteorológicas, el historial de la aeronave y su estado antes del accidente.

¿De dónde era José Alberto Suárez?

José Alberto Suárez era un periodista estadounidense originario de Florida, quien ocupó puestos de liderazgo en programación, medios digitales y creatividad en Telemundo Station Group, NBC6 y Telemundo 51, en Miami.

Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, se hizo cargo por 18 años de diversas estaciones como Telemundo 33, Telemundo Fresno, Telemundo Las Vegas, Telemundo Utah y Telemundo San Antonio.

A través de los años, obtuvo varios reconocimientos como un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario, así como varios premios de Associated Press.

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