¿Quién es Diego Tuñón, el padre de la hija de Sofía Gala?

Diego Tuñón es un destacado músico y productor argentino, reconocido principalmente por ser el tecladista y cofundador de Babasónicos, una de las bandas más influyentes del rock en español.

Dentro de la farándula argentina, cobró notoriedad por haber sido pareja de Sofía Gala Castiglione, con quien tuvo a su primera hija, Helena, convirtiéndose así en el padre de la nieta mayor de Moria Casán.

Happy nueva era queridisimo DIEGO TUÑON y thanks again por darme a mi bella HELENA junto a mi GALACTICA @GalaCastiglione #Espermatozoides que esculpen #Aguante la belleza del amor. La face de HELENA es un cachetazo a la genética, me sublevo y rindo #MOOOOY FOOOORTE #TERRIBLA pic.twitter.com/NxEwjc5pCF — Moria Casán (@Moria_Casan) August 17, 2021

¿Quién es Diego Tuñón?

Diego Tuñón es un destacado músico, compositor y productor argentino, ampliamente reconocido por ser el tecladista y miembro fundador de Babasónicos, una de las bandas más influyentes y vigentes del rock alternativo en América Latina.

Desde los inicios del grupo a comienzos de la década de 1990 junto a Adrián Dárgelos, Tuñón ha sido una pieza fundamental en la identidad sonora y en la creación de álbumes icónicos del rock en español como Jessico, Infame y A propósito.

Su historia sentimental con Sofía Gala Castiglione comenzó a mediados de la década de 2000, En octubre de 2008 nació su hija Helena Tuñón, convirtiendo a Sofía en madre por primera vez y a Moria Casán en abuela.

Aunque la pareja puso fin a su relación amorosa en 2010, con los años lograron construir una sólida amistad y un vínculo familiar muy estrecho para acompañar el crecimiento de su hija.

A diferencia del perfil sumamente mediático y expositivo que caracteriza a la familia de la actriz, Tuñón siempre ha mantenido una postura sumamente reservada frente a las cámaras de la farándula.

Alejado del espectáculo televisivo, su vida pública transcurre de forma casi exclusiva en el ámbito musical, enfocado en las giras internacionales con Babasónicos, la producción artística de otros proyectos independientes y la composición.

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