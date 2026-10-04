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¿Quién salió eliminado de La Granja hoy 4 de octubre 2026?

Uno de los habitantes de La Granja VIP será eliminado este domingo; hay seis nominados

Conoce al eliminado de La Granja VIP hoy 4 de octubre
Conoce al eliminado de La Granja VIP hoy 4 de octubre Foto: Especial
Por:
Karen Rodríguez

Uno de los famosos de La Granja VIP será eliminado este domingo y abandonará el juego y se perderá la oportunidad de seguir compitiendo por el premio millonario.

Hay seis nominados que son: Manelyk González, Azalia Ojeda, Rafa Mercadante, Kenny Avilés, Fernando Lozada y Natalia Alcocer.

¿Quién sale eliminado de La Granja VIP?

De acuerdo con los fans, los favoritos para salir de La Granja VIP hoy 4 de octubre son Natalia Alcocer y Kenny Avilés, ellas dos son las participantes más débiles del programa.

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Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasará hoy en La Granja VIP?

Los granjeros se van a colocar frente al público para ir descartando a quiénes van a salvar y a quién van a eliminar.

Hasta el momento los personajes que el público quiere ver a fuera son Natalia Alcocer, luego de sus diferencias con todos los habitantes, quiénes la han tachado de hipócrita y doble cara.

Por otra parte, si sale Kenny Avilés es porque el público quiere debilitar al equipo de Manelyk y porque consideran que Kenny no ha dado suficiente contenido.

A diferencia de Pimpinela Escarlata que sacó su lado más salvaje en el programa y se lanzó contra Manelyk y Kunno y los dejó callados.

Rafa Mercadante es uno de los participantes que los habitantes quieren que salga porque desde la primera semana han tenido diferencias con él.

Los habitantes despedirán a un habitante, además de que elegirán a los nuevos peones de la semana, quiénes van a tener que trabajar para preparar los alimentos de los granjeros y limpiar a los animalitos que viven en la granja.

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