Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 4 de octubre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado del programa, tras no superar la prueba del duelo de eliminación, por lo que tendrá que abandonar el sueño de seguir rumbo a la final del reality show deportivo.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar, los participantes tienen que jugar por la última Supervivencia de la semana, con la que se define el cuadro completo de quiénes irán a defender su permanencia en la eliminación.

¿Quién sale eliminado de Exatlón México hoy 4 de octubre?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería un integrante del equipo azul y se trataría de Hugo, quién recientemente ingresó al programa como parte de los refuerzos de la escuadra celeste.

Sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los seguidores del reality show tienen que esperar a que se transmita el episodio completo esta noche para conocer al verdadero eliminado, ya que algunos otros fans aseguran que el eliminado realmente sería Fernando. Esta noche se revela el misterio del que abandona la competencia.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los deportistas saldrán a dar su mejor esfuerzo para proteger a sus equipos y evitar que se vaya un rojo o un azul. Sin embargo, se va a presentar una diferencia entre los equipos que va a terminar en reclamos.

Nuevamente vuelve a despuntar la rivalidad entre Alexis de los azules y Emilio de los rojos.

Si bien los rojos se muestran más inestables en cuanto la convivencia y con muchas más diferencias, volverán a sacar a un azul y se mantendrá la escuadra casi intacta.

Pese a que los azules han dominado varias de las competencias los rojos se han impuesto al final de la semana, sobre todo porque los hombres que estarían en riesgo son sus leyendas: Pato Araujo y Aristeo, que son de los favoritos de los fans.

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